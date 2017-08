Tudose a pus ANAF-ul pe bancile „fara profit”

Premierul Mihai Tudose a aruncat ANAF in lupta cu bancile care ocolesc taxele romanesti. Pentru inceput s-au dus la numai doua. Numele acestora nu a fost dezvaluit.

„ANAF-ul a inceput controlul la doua dintre ele sa vada cum si ce se intampla. Eu va spun foarte sincer si-mi asum, o sa ajungem pana a la iesi public si a spune: domne’, bancile astea nu au profit, de un an, de doi, de trei, de patru, nu stiu daca este foarte ‘safe’ sa va tineti economiile acolo. (…) Iertati-ma, e o banca, daca ea nu are profit, e pe pierdere, pai nu risca sa intre in faliment ?”, a declarat Mihai Tudose.Din 36 de banci care isi desfasoara activitatea in Romania, jumatate sunt pe profit si jumatate nu, potrivit spuselor premierului. Intrebat daca este multumit de felul in care lucreaza ANAF dupa ce a operat schimbari la nivelul conducerii institutiei, premierul a raspuns ca .” e un bun inceput, este prima luna cand au depasit planul, nu ca l-au facut, l-au si depasit. (…) Au inceput controale peste tot, si va dau un exemplu cu bancile. Avem 36 de banci active, 18 sunt pe profit si 18 nu. Eu cred ca trebuie sa le ajutam (…) poate facem o fundatie sa le dam niste bani ca, inteleg ca ei au venit aici sa ne ajute, sa, nu stiu, sunt subsidiare ale Crucii Rosii sau, pur si simplu, au venit aici crezand ca toti suntem cu tricouri cu: fraierii nostri !”, a mai spus Tudose.