Tudose: 14, 15 si 16 decembrie, zile de doliu national

La o zi de la trecerea la cele vesnice a fostului suveran, in cadrul sedintei de Guvern de miercuri urmeaza sa se adopte o Hotarare de Guvern cu privire la datele in care in Romania va fi doliu, in memoria Regelui Mihai.

“Va fi decretat stare de doliu national in zilele de 14, 15 si 16 decembrie, zilele in care, practic, se desfasoara funeraliile fostului rege al Romaniei”, a anuntat seful Executivului, in debutul intrunirii saptamanale de Guvern, dupa ce echipa guvernamentala a tinut un moment de reculegere in memoria Regelui Mihai.

Fostul suveran al Romaniei a murit marti, in Elvetia, la varsta de 96 de ani. Sicriul Regelui MIhai urmeaza sa fie adus in tara miercurea viitoare. Pe 16 decembrie, fostul suveran va fi inmormantat.