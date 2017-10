Tudorel Toader umple strazile de violatori, criminali si talhari

Dand unda verde legii recursului compensatoriu, ministrul Justitiei a permis punerea in libertate a mii de infractori periculosi, condamnati pentru fapte foarte grave.

In doar cateva zile, peste 500 de detinuti au simtit aerul libertatii in timp ce alti peste 3.300 fac coada la iesirile din penitenciare. Asta desi multi dintre ei sunt acuzati de viol, crima, talharii. In mod evident, nimeni – nici din randul parlamentarilor care au votat-o si nici din randul Ministerului Justitiei – nu a avut curiozitatea sa vada ce urmari concrete va avea legea recursului compensatoriu.

Peste 4.000 de infractori beneficiari

Nimeni nu si-a pus problema gravitatii faptelor infractorilor scosi la gramada din inchisoare si daca este mai bine ca alti romani nevinovati sa cada prada violatorilor si talharilor pe motiv ca acestia sunt prea multi si nu incap bine in celule. Daca sunt atat de multi, inseamna ca plosnitele, gandacii si sobolanii care ii fac sa lesine pe europenii de la CEDO nu-i sperie suficient. Isi asuma intr-un fel tovarasia lighioanelor cu pricina din moment ce nu renunta la violenta si talharii. Asta ca sa nu mai spunem ca rude ale sobolanilor, plosnitelor si gandacilor din penitenciare au domiciliul stabil in cele mai multe dintre spitale iar aproximativ 40% dintre romanii aflati in afara gratiilor traiesc la limita pragului de saracie sau sub el. Ceea ce inseamna ca multi dintre concetatenii nostri nu au asigurate cele trei mese pe zi, bune-proaste cum sunt ele, date in penitenciare si in plus traiesc claie peste gramada in cate o camaruta in care nici cei mai descurcareti gandaci nu ar gasi ceva de rontait. Si atunci cum ramane cu drepturile omului care nu a incalcat legea? Dar ale romanilor care traiesc, mai bine sau mai prost, dar fara a se deda la infractiuni si care acum risca sa fie furati, batjocoriti, talhariti sau ucisi de recidivistii eliberati cu miile de onor ministrul Toader si actualul guvern? ”Europa cere!”. Foarte bine, sa ceara, ca doar nici europenii nu sunt straini de jongleriile politice romanesti si nici de persoanele ajunse la comanda tarii – implicit nici de nivelul de trai din Romania. Lucrurile merg rau in penitenciare pentru ca asa merge totul in tara: si educatia, si sanatatea, si serviciile sociale, si administratia si Justitia condusa de Tudorel Toader. Un Tudorel Toader care in acest caz a facut pe plac celor care i-au dat functia punand in practica o gratiere mascata de legea recursului compensatoriu. Dupa care, ca de obicei, s-a spalat pe maini de toata afacerea dand vina pe europeni, pe Parlament si pe CSM.