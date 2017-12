Tudorel Toader, test-grila cu ambasadorii

Ditamai ministrul nostru de Justitie a admis, ieri, sa dea extemporal in fata a zece ambasadori, trimisi sa-l examineze pe demnitarul roman la materia ”legi justitie”.

Ambasadorii SUA, Frantei, Germaniei, Marii Britanii, Olandei, Sloveniei, Suediei, Belgiei, Canadei si Estoniei s-au prezentat, ieri, in par, la usa ministrului Tudorel Toader. Nu pentru a-l colinda avant la lettre ci pentru a-i cere socoteala pentru modificarile aduse legilor Justitiei. Modificari mai bune sau mai rele, dar pe care orice stat suveran are dreptul sa le faca. Sau sa se certe pe ele, fara amestecul pe fata a partenerilor externi. Ambasadorii tarilor insirate au tinut insa sa confirme scenariul Romaniei inchinate ”Inaltelor Porti” occidentale luandu-l la intrebari pe ministrul de resort. Unul care a renuntat la obisnuita tehnica de expediere indelung exersata cu ziaristii si a raspuns cuminte la interogatoriu iar la sfarsit a incercat sa se scoata cu un raspuns dat in limbajul de lemn tipic lui: ”Va asigur ca n-a existat niciun repros. A fost o discutie absolut constructiva, o discutie lamuritoare, o discutie care e normal si necesar sa aiba loc intre institutii”. Care institutii, nea Tudorele? Ca nu vorbim despre institutiile statutului roman, ci despre reprezentantii unor tari partenere cu noi. Sau ne-ati facut peste noapte rude de cumetri vitregi cu institutiile americane,britanice, frantuzesti etc., dar nu stim noi? In plus, domnule profesor Toader, de obicei apelati la un limbaj juridic inteligibil doar pentru specialisti. Cum ati dialogat atunci cu niste diplomati care, cel mai probabil, nu au studii juridice? Cum le-ati explicat (desi, repetam, nu era cazul) ca modificarile aduse sunt taman potrivite si ce au inteles ei din savantele dumneavoastra ziceri? Iata un test-grila mult mai potrivit pentru Tudorelul nostru de la Justitie, dar la care Toader nu va raspunde niciodata. Asta daca nu il vom convinge pe Hans Klemm sa puna el aceste intrebari.