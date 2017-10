Tudorel Toader si-a gasit prostii

Actualul ministru al Justitiei profita de faptul ca legile Justitiei vor fi promovate de Parlament si nu de Guvern si se spala definitiv pe maini de aceasta spinoasa chestiune.

Toader a zis bogdaproste dupa ce coalitia a decis ca parlamentarii vor prelua responsabilitatea modificarii legilor Justitiei. Iar ca dovada ca de abia astepta sa scape de acest cartof fierbinte, care l-a incaierat deja nu numai cu majoritatea politicienilor si magistratilor, dar si cu ”sistemul”, Toader a decretat, ieri, ca nu mai e treaba lui sa solicite Comisiei de la Venetia un aviz pe tema modalitatii de numire a sefilor din Justitie: ”In momentul in care Comisia din Parlament isi insuseste poiectul de lege, preia si solicitarea de aviz de la Comisia de la Venetia si o trimite Comisiei”. Asta desi Toader are solicitarea in cauza deja redactata si in plus este in continuare ministru al Justitiei, calitate in care presupune ca ar trebui sa fie profund interesat de modul in care va fi modificata legislatia in domeniu, chiar daca toata responsabilitatea revine acum parlamentarilor puterii. Parlamentari care in mod cert se vor apuca de modificat legile Justitiei fara sa se incurce in parerile Comisiei de la Venetia (fapt confirmat deja de Liviu Dragnea: ”Nu poate sa stea tara in loc pana vedem noi daca numeste presedintele, sau daca numeste CSM procurorii sefi”), oferindu-le astfel adversarilor munitie in plus in vederea contestarii viitoarelor legi. Pentru Tudorel Toader asta nu conteaza insa, important este ca el va ramane curat si uscat si deci nu va putea fi acuzat ca a patat canapeaua Justitiei.

Timid cu legile Justitiei, Toader a avut curaj sa detoneze ”bomba SIPA”

Audiat, ieri, la Comisia parlamentara care verifica arhiva SIPA (istoria si situatia la zi), Tudorel Toader a sustinut ca, la preluarea mandatului de ministru al Justitiei, i-a spus ”cineva” ca arhiva SIPA ”e o bomba care ticaie”. Iar el, curajos cum l-am cunoscut pana acum, a decis cu orice risc ”sa incerce sa vada despre ce e vorba”. Odata relansat subiectul de bravul ministru, a aparut si Comisia SIPA care, conform anuntului facut ieri de presedinte ei, senatorul PSD Nicolae Serban, ii va audia, saptamana viitoare, alti patru fosti ministri ai Justitiei: Cristian Diaconescu, Monica Macovei, Tudor Chiuariu si Catalin Predoiu.