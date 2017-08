Trupurile romanilor disparuti dupa accidentul naval din Anglia, gasite

Autoritatile britanice au transmis faptul ca au fost recuperate cadavrele celor doi barbati de origine romana despre care nu se mai stia nimic de duminica trecuta, de cand doua ambarcatiuni s-au lovit in apa marii, undeva in Shoreham.

Cele doua trupuri fara viata au fost gasite in apa – in prima faza unul dintre ele, iar apoi – pe drumul catre mal al barcii de salvare si pe al doilea. Un anunt in acest sens a fost facut luni pe site-ul politiei din Sussex, institutie ai carei reprezentanti anunta faptul ca alerta a fost data de un pescar, in cursul diminetii primei zile a acestei saptamani.

Este vorba despre doi romani – in varsta de 40 si, respectiv, 41 de ani, ambii stabiliti in Brighton. In barca in care se aflau acestia mai erau alti doi romani, unul dintre ei pierind in urma accidentului, celalalt fiind gasit in viata.