Trupa Iris se destrama!

Solistul Cristi Minculescu, chitaristul Valter Popa si basistul Doru Borobeica parasesc formatia la finalul lunii august, a confirmat bateristul si fondatorul Iris, Nelu Dumitrescu.

Dumitrescu a declarat ca trupa va merge mai departe, sub numele Iris, intr-o noua formula, cu Relu Marin(clape) si cu alti artisti pe care ii va anunta in curand. “Divortul” rockerilor vine dupa ce Cristi Minculescu a creat „dezbinare in trupa”, marturiseste Nelu Dumitrescu: ”Eu m-am tratat de cancer timp de sapte luni. Dupa ce am venit din spital, mi-au intors spatele. Asa se intampla de un an. In timpul asta, el (Cristi Minculescu, n.r.) i-a convins pe ceilalti doi, Valter Popa si Doru Borobeica, sa isi faca drumul lor. Eu o sa raman cu Relu Marin.(…)M-am zbatut toata viata si am incercat. L-am primit cu bratele deschise inapoi, in conditiile date de el – Cristi Minculescu & Iris -, dar sa faci asa ceva… Acum el a facut pasul asta. El a creat dezbinare in trupa. Iris merge mai departe. La o varsta inaintata, nu te mai poti juca. Esti in linie dreapta. Este treaba lor. O sa spuna ca nu ne mai intelegem muzical”. Ultimul concert Iris va avea loc pe 26 august, la Zalau, data in care se incheie contractul pe care Minculescu l-a semnat cu formatia.