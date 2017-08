Trump, vechi legaturi cu Mafia

Documente confidentiale legate de vanzarea esuata a unui cazino australian pentru actualul presedinte al SUA, in 1987, au fost declasificate.

Istoria unei tranzactii tulburi care s-a pus la cale acum 30 de ani revine la lumina. Si dintr-un motiv intemeiat: ea il priveste pe cel mai puternic om din lume. Dupa ce a fost criticat pentru declaratiile sale dupa violentele din Charlottesville, numele magnatului apare in documente compromitatoare publicate ieri de The Australian, media apartinand grupului altui magnat, Rupert Murdoch. The Australian dezvaluie informatii, pana acum confidentiale, privind o tentativa de cumparare a unui cazino din Darling Harbour, in apropiere de Sidney, de catre Donald Trump, in parteneriat cu forma de constructii Kern. La vremea respectiva, autoritatile l-au refuzat pe american de la tranzactie, fara a oferi explicatii. La vremea respectiva, patru grupuri isi disputau cumpararea cazinoului, intre care un consortiu format din firmele Trump (care avea deja un cazinou in Atlantic City) si constructorul australian Kern Corporation. Insa, din documentele prezentate de The Australian, reiese ca politia a clasificat, intr-un raport, companiile Trump si Kern drept ”periculoase”. Iar ofertele lor de cumparare ”inacceptabile”. Idem si pentru alti doi potentiali cumparatori au cazinoului. In raportul de atunci al politiei este scris: ”Atlantic City este, in opinia noastra, un exemplu dubios iar legaturile lui Trump cu mafia ar trebui sa excluda consortiul Kern/Trump” de la achizitie. In egala masura, este precizat si punctul de vedere al Canadian Imperial Bank of Commerce, care considera grupul Kern/Trump drept ”neviabil”. In 5 mai 1987, autoritatile australiene au refuzat propunerea lui Donald Trump. In egala masura, in SUA, magnatul care detinea numeroase cazinouri, a facut obiectul unor suspiciuni de legaturi cu Mafia.

Umilit de Obama, tocmai pe Twitter

Dupa evenimentele din Charlottesville, unde adunarea miscarilor de extrema dreapta americane a degenerat in violente, Barack Obama a publicat pe Twitter trei mesaje de toleranta si dragoste, citand din Nelson Mandela. Primul tweet a primit cele mai multe like-uri din istoria retelei sociale Twitter. Barack Obama a scris: ”Nimeni nu se naste urand o alta persoana din cauza culorii pielii sale, a originilor sale sau a preferintelor sale religioase”. Tweet-ul, publicat de fostul presedinte american in 13 august, a primit 2,9 milioane de like. Pana acum doar tweet-ul Arianei Grande, publicat dupa atacul terorist de la Manchester Arena, detinea recordul cu 2,7 milioane de like. Dupa violentele din Charlottesville, Trump a apreciat ca au gresit si contramanifestantii care i-au intampinat pe extremistii de dreapta. David Duke, fost lider Ku Klux Klan, a transmis: Multumesc, domnul presedinte, pentru cinstea si curajul de a spune adevarul despre evenimentele din Charlottesville”.

Ivanka, comparata cu un print saudit imbecil

Fiica presedintelui SUA, care va conduce delegatia americana la summitul mondial al antreprenoriatului, care va fi gazduit in noiembrie, in India, nu pare sa fie pe placul diplomatilor indieni. Un diplomat indiat a i-a declarat, sub protectia anonimatului, redactorului sef al Hindustan Times, Bobby Ghosh: ”O consideram pe Ivanka Trump de aceeasi maniera ca pe printisorii sauditi imbecili. Este in interesul nostru national sa-i flatam”. Gosh a adaugat pe contul sau Twitter: ”Da, este rusinos sa comparam Statele Unite cu un regat. Dar este rusinea Americii, nu cea a Indiei”. Potrivit lui, sursa citata este un diplonat de inalt nivel care a acumulat o vasta experienta in SUA. Potrivit lui Donald Trump, summit-ul la care va participa fiica sa este menit sa ”incurajeze colaborarea intre antreprenorii si investitorii americani cu omologi internationali pentru a stabili relatii durabile”.