Trump si Putin au discutat fata in fata mai bine de doua ore

Au fost mai multe subiecte abordate de doi dintre cei mai importanti lideri ai lumii, la prima lor intrevedere fata in fata, dupa ce anterior discutasera doar la telefon.

Intrevederea a avut loc deunazi la Hamburg, in prima zi a summitului G 20 si a durat peste doua ore, in conditiile in care se preconiza ca Trump si Putin ar fi urmat sa discute doar cateva zeci de minute.

“Asteptam sa se intample multe lucruri pozitive pentru Rusia, SUA si pentru ceilalti. Este o onoare sa fiu cu dumneavoastra aici, multumesc”, a spus liderul american, inainte de a da mana cu omologul sau. “Sunt incantat sa va cunosc personal, domnule presedinte”, a replicat liderul rus. “Asa cum ati spus, sper ca intalnirea sa fie fructuoasa”, a adaugat acesta.

Din cate a relatat presa internationala, cei doi lideri au discutat despre situatia din Siria, in acest sens ajungandu-se la un armistitiu de incetare a focului in zona sud-vestica a acestui stat. Mai mult, pe parcursul intrevederii, liderul de la Kremlin a negat orice speculatie privind un eventual amestec al Rusiei in alegerile de dincolo de Ocean.

sursa foto: captura youtube/CBSN