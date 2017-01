Trump si-a numit ginerele consilier

Nominalizarea lui Jared Kushner la Casa Alba, prosper presedinte al firmei imobiliare Kushner Companies, alimenteaza criticile privind nepotismul prezidential.

”A reprezentat un atu formidabil si un consilier de incredere pe durata campaniei si a tranzitiei, si sunt mandru sa-l am intr-un rol cheie in cadrul administratiei mele”, se arata intr-un comunicat al lui Trump. ”Este o onoare sa-mi servesc patria”, a declarat ginerica, care a implinit ieri 36 de ani. Casatorit cu Ivanka Trump, Jared a mostenit o vasta afacere de promovari imobiliare, dupa ce tatal sau a fost condamnat la inchisoare. Potrvit presei americane, Trump il va numi consilier pe dosare internationale (chiar daca nu are nici o experienta in acest sens), in special pe cel al Israelului, agrumentul fiind pesemne ca Jared provine dintr-o influenta familie de evrei new-yorkeza. Ramane un obstacol: legea din 1967 contra nepotismului prezidential, votata dupa ce J.F. Kennedy l-a numit pe fratele sau, Bobby, in postul de ministru al Justitiei. Trump poate, fie sa ceara Congresului un amendament care sa autorizeze numirea unui apropiat in postul de consilier, fie sa se expuna la recursuri judiciare. Avocatii lui Kushner au indicat ca Jared isi va parasi functiile la Kushner Companies. Ei au mai estimat ca legile federale anti-nepotism, care interzic oficialilor agentiilor federale sa angajeze membri ai familiei, nu se aplica in cazul lui Jared, Casa Alba nefiind o agentie federala.