Trump se da la maslinele spaniole

Masurile protectioniste ale presedintelui SUA adauga recent si maslinele de masa din Spania pe lista importurilor care ar ameninta economia americana, alaturi de otelul chinezesc sau japonez, cheresteaua si lactatele canadiene, chiar daca in cazul automobilelor germane, administratia a lasat-o mai moale.

Prin urmare, Departamentul de Comert investigheaza daca Spania exporta pe piata americana la pret de dumping masline, in special din tipul negru, usor uscat, folosit la salate, pizza si sandvisuri, desi chiar Statele Unite sunt principalul comsumator de masline din Spania, tara considerata drept cel mai mare producator din lume. Ofensiva protectionista a liderului de la Casa Alba a venit ca o manusa pentru agricultorii americani din intinsa Californie(unde exista cele mai mari culturi de maslini din intreaga America) care considera Spania drept principalul concurent in aceasta industrie. Desi chiar el este acuzat la Bruxelles de masuri comerciale controversate, Donald Trump a avertizat recent UE ca trebuie sa inceteze… “abordarea protectionista” fata de Statele Unite, afirmatii considerate de ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, drept generatoare a unui” razboi comercial”. Unul real, deja il are SUA cu proprii vecini, Mexic si Canada.