Trump pune Europa pe jar

La cinci zile inainte sa preia comanda primei puteri mondiale, Donald Trump foloseste iar declaratii soc pentru a comenta actualitatea europeana. Angela Merkel? A facut o ”greseala catastrofala” cu emigrantii. Brexit va fi ”o chestie geniala” care va indemna si alte tari sa paraseasca UE. Iar NATO este ”o organizatie invechita”.

Presedintele ales al SUA a decis sa se adreseze Europei sub forma unui lung interviu publicat ieri in doua cotidiane conservatoare, unul german (Bild) si altul britanic (The Times), pe care le-a primit in biroul pe care-l ocupa inca la etajul 26 din Trump Tower (Manhattan, New York). ”Sanctiunile fac mult rau Rusiei”, a lansat Trump, evocand posibilitatea unui acord cu privire la reducerea armamentului nuclear cu Moscova, in schimbul ridicarii sanctiunilor economice impuse de administratia Obama. ”Sa vedem daca putem face intelegeri bune cu Rusia”, a spus Trump, care nu si-a ascuns admiratia pentru presedintele Putin. In replica, Moscova a estimat, ieri, ca este prea devreme pentru a raspunde propunerii lui Trump si va astepta ca noul presedinte sa-si preia functia, inainte de a face comentarii despre eventuale acorduri, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Pentru moment, nu exista nici o negociere SUA-Rusia cu privire la reducerea arsenalelor nucleare, a adaugat Peskov.

Kremlinul: Stiam si noi ca Alianta e depasita

In ochii lui Trump, Alianta Nord Atlantica nu mai este in pas cu epoca si are nevoie sa fie regandita, in special datorita neimplicarii in lupta antiterorista. Trump a subliniat si ca majoritatea tarilor NATO nu investesc suficient de multi bani in Alianta, dar SUA continua totusi sa le protejeze. ”Numai cinci tari (din 28) contribuie fianciar atat cat trebuie. Cinci nu sunt multe”. Majoritatea membrilor Aliantei nu ating 2% din PIB pentru bugetele apararii, nivel fixat de NATO in 2014. In ciuda acestor neajunsuri, NATO ramane in ochii noului presedinte ca ”foarte important”. Interogat cu privire la aprecierea lui Trump cum ca NATO este ”depasit”, Dmitri Peskov a raspuns: Rusia a constatat de mult acest lucru. ”Declaratiile presedintelui Trump, care considera NATO o organizatie obsoleta au fost primite cu ingrijorare”, a declarat ieri ministrul german de Externe, Frank-Walter Steinmeier, dupa o intalnire cu secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, la Bruxelles.

Upercut pentru Merkel

Cancelarul Germaniei a primit in mod egal o salva de la Trump. ”Cred ca a facut o catastrofala eroare acceptandu-si pe toti acesti migranti ilegali”, a declarar Trump referindu-se la decizia lui Merkel din septembrie 2015 de a deschide frontierele a sute de mii de emigranti. Consecintele acestei politici s-au facut clar simtite, a adaugat Trump, facand aluzie la recentul atentat din Berlin, soldat cu 12 morti. ”Nu dorim ca oameni din Siria sa vina la noi, oameni de care nu stim nimic, asa cum au venit in Germania. Stiti, eu iubesc Germania, tatal meu a venit din Germania in America, dar nu ne aflam in aceeasi situatie, chiar daca am un mare respect pentru Angela Merkel”, a precizat Trump. Raspunsul vice-cancelarului german Sigmar Gabriel nu a intarziat, acesta subliniind ca fluxul migratoriu, in special din Siria si din Irak spre Europa a fost consecinta politicii americane in Orientul Mijlociu, mai cu seama a invaziei Irakului in 2003.

Scuturati jugul UE

Trump a mai acuzat Germania ca vrea sa domine UE, care nu este decat ”un instrument ” in mana Berlinului. ”Este motivul pentru care cred ca Regatul Unit are motive clare sa paraseasca UE, iar Brexit va fi o chestie formidabila, va fi un succes”, a spus magnatul, care a anuntat ca vrea sa incheie un acord comercial cu Marea Britanie si sa o intalneasca ”rapid” pe Theresa May. Trump a mai estimat ca ”si alte tari vor parasi UE”, dupa exemplul britanic, pentru ”a-si regasi identitatea”. Si aici, presedintele si-a amestecat familia, amintind ca mama sa avea origini scotiene , ”scotienii sunt renumiti pentru ca respecta banii”, si declarand ca ”iubeste Marea Britanie, ceremonialul curtii regale”. De ce au votat britanicii pentru Brexit? ”Oamenii nu vor ca altii sa vina in tara lor si sa-i deranjeze”, a estimat Trump.

CIA: Donald, atentie la vorbe!

John Brennan, directorul CIA, l-a avertizat anterior pe presedintele ales cu privire la ”spontaneitatea reactiilor” sale, in special cand este vorba de Rusia. ”Spontaneitatea nu face casa buna cu interesele nationale, deci cand te exprimi sau reactionezi trebuie sa ai certitudinea ca intelegi implicatiile si impactul profund pe care il pot avea vorbele tale asupra SUA”, a declarat Brennan, la emisiunea Fox News Sunday. ”In privinta Rusiei, nu cred ca el cunoaste complet capacitatile, intentiile si actiunile Rusiei. Trump trebuie sa inteleaga ca miza depaseste persoana sa, este vorba de SUA si de securitatea nationala. Va avea posibilitatea sa actioneze (dupa investitura) in loc sa vorbeasca pe Twitter”. Brennan a revenit si la recentele documente compromitatoare despre Trump, pe care viitorul locatar al Casei Albe le-a estimat falsuri sau pure inventii, acuzandu-i pe lucratorii serviciilor de informatii americane de practici ce amintesc de Germania nazista. O comparatie ”rusinoasa”, a apreciat directorul CIA, care s-a intrebat daca este de dorit ca viitorul presedinte al SUA sa declare public ca nu are incredere in serviciile de informatii ale propriei tari.

Atac la masinile nemtesti!

Donald Trump ameninta industria auto din Germania cu taxe vamale de 35%, pentru ca nu produce mai multe masini pe teritoriul Statelor Unite. “Daca vreti sa construiti automobile oriunde in lume va urez noroc. Puteti construi masini pentru Statele Unite, dar pentru fiecare masina care intra in SUA, veti plati o taxa de 35%. Voi spune BMW ca daca va construi o fabrica in Mexic, cu intentia de a vinde masini in SUA, poate sa-si ia gandul fara o taxa de 35%”, a declarat Trump. Declaratiile agresive ale presedintelui SUA vizeaza, in special, producatorii Mercedes, Audi si BMW, care au investit masiv in construirea unor uzine din Mexic, pentru costuri mai mici de productie si exportului in Statele Unite, a doua piata auto mondiala. Intr-un interviu acordat cotidianului Bild, Trump a spus ca Germania este un important producator auto si ca automobilele Mercedes-Benz sunt frecvente pe strazile din New York, insa exista un dezechilibru economic, pentru ca germanii nu prea cumpara masini Chevrolet. Vanzarile Chevrolet in Europa au scazut dramatic, dupa ce General Motors a renuntat, in 2013, la aceasta marca, pentru piata respectiva.