Trump, piromanul Orientului Mijlociu

Decizia presedintelui SUA de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Iasraelului reuneste toate ingredientele unui cocktail exploziv in orasul unde se afla locurile sacre ale celor trei mari religii monoteiste. ”Moscova este foarte ingrijorata de decizia anuntata la Washington”, a cominicat ieri Kremlinul.

Din Riad la Teheran, trecand prin Ankara si Bruxelles, reactiile-cu exceptia Israelului-au fost de la dezaprobare la condamnare, in functie de starea relatiilor cu Washingtonul si de interese. Dar ele au ceva in comun: preocuparea ca Trump nu numai ca a lovit in procesul reglementarii conflictului intre israelieni si palestinieni da si ca exista riscul unei reactii in lant pe plan local si regional, agitand o ”substanta” asa de volatila ca Ierusalimul. Pentru israelieni, care revendica partile de est si de vest ale orasului, Ierusalim este de mii de ani capitala poporului evreu. De partea lor, palestinienii revendica de decenii estul Ierusalimului (ocupat de evrei in 1967) drept capitala statului palestinian la care aspira. Statul Israel, creat in 1948, a facut din Ierusalim-vest capitala sa, iar partea estica a fost ocupata in timpul razboiului de Sase Zile si apoi anexata. ONU nu a recunoscut anexarea Ierusalimului-est pe care-l considera teritoriu ocupat. Fara indoiala ca statele arabe vor considera decizia lui Trump drept inacceptabila si nu vor mai avea incredere in SUA, in timp ce tarile europene au criticat si ele decizia, subliniind ca sustin coexistentei a doua state,unul israelian si unul palestinian.

In timp ce miscarea islamista palestiniana Hamas a estimat ca ”Trump a deschis portile infernului” pentru interesele americane in regiune. ”Decizia lui Trump este o declaratie de razboi contra poporului palestinian si a locurilor sacre musulmane si crestine din Ierusalim”, a lansat liderul Hamas, Ismail Haniyeh, cerand o ”noua intifada”. Declaratia presedintelui SUA (sustinuta de ginerele Jared Kushner, un neavenit numit emisar al SUA pentru procesul de pace in Orientul Mijlociu) nu a fost insa sustinuta de Rex Tillerson, secretarul american de Stat, James Mattis, secretarul pentru Aparare, si Mike Pompeo, directorul CIA. Consiliul de Securitate al ONU a anuntat pentru astazi o sedinta de urgenta, la cererea a opt state membre pentru a discuta despre statutul Ierusalimului. Mii de palestinieni au protestat violent in centrul vechi al Ierusalimului, in Jenin, Hebron, Betleem, Ramallah, Gaza si la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel unde au aruncat cu pietre peste gardul de frontiera. In Ierusalm-est portretele lui Trump si ale premierului israelian Benjamin Netanyahu au fost incendiate.