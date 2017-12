Trump, opt ore in fata televizorului

Donald Trump este cunoscut inca dinainte de a fi presedinte ca un om ce are multe ciudatenii. Acum, insa, ca sef de stat, el este puricat zilnic pentru astfel de excentricitati ce fac deliciul publicului.

Conform unei recente declaratii, Donald Trump priveste zilnic minimum opt ore la televizor, toate pe canalele de stiri, lucru care spune ca il conecteaza la realitatile momentului. Mai mult, intr-o zi de lucru, presedintele USA bea minimum 12 doze de Diet Coke, bautura sa preferata. Aceste noi dezvaluiri se aduga unor ciudatenii mai vechi. Astfel, Trump nu face sport! El considera ca oamenii se nasc cu o cantitate finita de energie si, prin urmare, nu ar trebui sa faca exercitii fizice daca doresc sa traiasca mai mult. Bineinteles, considerentele sale vin in ciuda unor studii care au avut loc cu ani in urma si care au aratat ca exercitiile fizice moderate te fac sa traiesti o viata mai lunga si mai sanatoasa. Un studiu din 2012, de exemplu, a concluzionat ca 150 de minute de exercitii moderate pe saptamana (cum ar fi mersul pe jos, plimbari cu bicicleta sau drumetii) prelungesc viata cu 3,4 ani. Si doar 75 de minute pe saptamana pot adauga 1,8 ani la speranta de viata. In plus, Trum nu este deloc iubitor de somn. El spune ca doarme numai 3-4 ore pe noapte. Sa fie de la Diet Coke?