Trump, ”onorat” sa-l intalneasca pe Kim Jong-un

Dupa amenintari reciproce, presedintele SUA a declarat ca este gata sa discute cu liderul de la Phenian, ”daca conditiile sunt intrunite”.

In anuntul sau, surprinzator, Donald Trump nu a precizat insa criteriile ce trebuie indeplinite pentru o intalnire cu Kim Jong-un, in momentul in care tensiunile din peninsula coreeana se afla la varf. Dupa ce a ajuns la putere, in 2011, Kim Jong-un nu s-a intalnit cu nici un sef de stat strain. In ultimele luni, situatia din peninsula coreeana s-a deteriorat pe fondul continuarii programului balistic si nuclear al Coreei de Nord, in ciuda incalcarii acordurilor internationale, si a afirmatiilor lui Trump care s-a declarat gata sa rezolve prin forta amenintarea nord coreeana. Luni, Phenianul a avertizat ca este gata sa ”faca oricand” un al saselea test nuclear. O ecuatie in care Washington conteaza mult pe influenta Chinei asupra turbulentului ei vecin care-i ameninta si principalul aliat din zona: Coreea de Sud.

Scutul THAAD, operational in Coreea de Sud

Scutul antiracheta pe care SUA l-au instalat in Coreea de Sud, ca raspuns la amenintarile nucleare ale Nordului, a devenit operational, a informat colonelul Rob Manningm purtatorul de cuvant al armatei americane in Coreea de Sud. Chiar daca o singura baterie THAAD nu este suficienta pentru a proteja integral teritoriul sud coreean (ar trebui trei) ea schimba totusi echilibrul strategic dintre cele doua Corei, limitand puterea de distrugere a Nordului. Ieri, China a cerut suspendarea ”imediata” a sistemului THAAD, considerand cpa puternicul sistem radar al scutului ii afecteaza propriile sisteme de rachete, permitand americanilor sa le supravegheze mai bine.

Convorbire cu Putin

Fara a oferi amanunte, Kremlinul si Casa Alba au confirmat, ieri, ca o convorbire telefonica Donalt Trump- Vladimir Putin a fost programata la orele dupa-amiezii (ora Washingtonului), prima de acest fel dupa tensiunile intre SUA si Rusia ca urmare a raidurilor aeriene americane in Siria. Putin nu s-a intalnit inca oficial cu Trump, o astfel de intalnire fiind prevazuta la summit-ul G20 din 7-8 iulie din Hamburg.