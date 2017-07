Trump nu vrea rachete noi la Deveselu

Casa Alba a transmis Camerei Reprezentantilor a Congresului Statelor Unite ca se opune accelerarii instalarii de noi capabilitati la sistemul de aparare antiracheta Aegis Ashore de la baza militara americana de la Deveselu din Romania, aratand ca, deocamdata, eficienta lor nu a fost inca dovedita si, in plus, nu sunt cunoscute potentialele consecinte neintentionate pe care acestea le-ar putea avea asupra populatiei din zona.

Mesajul este inclus in punctul de vedere oficial al Administratiei Prezidentiale de la Washington asupra proiectului de lege privind aprobarea bugetului Pentagonului pentru anul fiscal 2018 (octombrie 2017 – septembrie 2018) elaborat de catre Camera Reprezentantilor si care prevedea ” desfasurarea de capabilitati antiaeriene la site-ul Aegis Ashore din Romania in interval nu mai mare de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, iar la site-ul Aegis Ashore din Polonia, in interval nu mai mare de un an de la data la care site-ul respectiv va fi declarat operational”. “Calendarul accelerat ar impune Departamentului pentru Aparare sa desfasoare un sistem defensiv netestat cu succes, fara cunoasterea integrala a eficacitatii sale combative sau a consecintelor neintentionate ale operarii unui sistem de radar si armament de mare putere intr-o zona populata din Deveselu, Romania”, se afirma in punctul de vedere transmis de Casa Alba. Potrivit Agentiei de Aparare Antiracheta, parte a Departamentului pentru Aparare al SUA, modelul superior de rachete interceptoare SM-3 Block II A ar urma sa ajunga la Deveselu in 2018, an in care acestea ar urma sa fie desfasurate si la viitorul scut antiracheta american din Polonia, cele doua actiuni facand parte din faza a III-a a proiectului Aegis Ashore. Modelul de rachete interceptoare SM-3 Block II A a fost testat de doua ori anul acesta. Cel de-al doilea test a esuat. Scutul antiracheta de la Deveselu a devenit operational in mai 2016. Rusia a protestat in mod repetat contra instalarii de scuturi antiracheta americane in Europa Centrala si de Est, inca de cand fostul presedinte George W. Bush a enuntat pentru prima data ideea in mod oficial, in 2006.