Trump minte de 5 ori pe zi

Presa americana a capatat un bun obicei: contabilizarea minciunilor sau declaratiilor false ale sefului statului, de cand acesta a preluat mandatul. De ce nu si in Romania? Cu toate ca ar trebui o armata de oameni sa contabilizeze gogomaniile politicienilor ”aliatului strategic”

Deci, de la inceputul presedintiei, Donald Trump a facut 1628 de de declaratii false sau mincinoase, in timpul celor 298 de zile de la investitura, adica o medie de 5,5 minciuni pe zi. Ceea ce, trebuie precizat, ar starni invidia si fostelor cadre de partid ale fostei Uniuni Sovietice. In acest ritm, Trump va atinge 2000 de declaratii eronate in primul sau an de mandat si nu mai putin de 8000 de minciuni pana la sfarsitul mandatului sau. Pe de alta parte, precizeaza ziaristii americani, minciunile lui Donald Trump au explodat brusc in ultima luna, atingand 9 declaratii false pe zi. Daca numarul este atat de mare el se explica, in parte, ca Trump s-a repetat deseori. Astfel, presedintele american a pronuntat de trei sau patru ori aceleasi 50 de minciuni. Mai mult, locatarul de la Casa Alba a ajuns pana la a spune de 60 de ori ca Obamacare (programul de asigurari de sanatate promovat de fostul presedinte Barack Obama) este ”pe cale sa moara” sau ca ”este mort”. Or, potrivit Biroului pentru Buget al Congresului, nu este cazul. Chiar daca ar trebui o logistica impresionanta, tinand seama cati politicieni cu nasul atat de lung de nu pot intra pe usa sunt in Romania, ar trebui infiintat si la noi un departament (de ce nu in cadrul CNA, cat tot pare o instutie-degeba) de monitorizare a minciunilor. Ca prea una se vorbeste si alta se fumeaza prin Romania.