Trump: Macron adora sa ma tina de mana

Modul in care da mana presedintele american cu omologii sai a devenit deja subiect de studiu. In premiera, locatarul de la Casa Alba a vorbit despre cineva care ii place sa-i simta strangerea de mana atipica: noul presedinte al Frantei.

Intai a fost intalnirea dintre Macron si premierul canadian Justin Trudeau, intr-o gradina inflorita, pe o faleza din sudul Italiei, in marja summit-ului G7 din Sicilia, cand cei doi se priveau indeaproape in ochi si-si strangeau afectuos mainile, gesturi larg si destul de ironic comentate, pe toate fetele, pe retelele sociale. A venit si randul presedintelui american sa marturiseasca: lui Macron ii place sa-l tina de mana. Intr-un interviu acordat New York Times, miliardarul de la Casa Alba a elogiat ”personalitatea” omologului sau francez, declarandu-se incantat de defilarea din 14 iulie la care a asistat, la Paris. ”Este un tip super. Este inteligent. Puternic. Adora sa ma ia de mana”. Apoi, Trump a continuat: ”Oamenii nu realizeaza cat de mult ii place sa ma tina de mana. Iar asta e bine, intr-o anumita masura”.

Cunoscut pentru strangerile sale de mana puternice, Donald Trump a luat prima data contact cu mana lui Macron in mai, la Bruxelles: cei doi sefi de stat au schimbat o strangere de maini lunga si ferma in cursul careia ingheieturile degetelor lui Trump au albit si presedintele american a fost primul care si-a retras mana, detaliu care nu a scapat presei. Un 1-0 pentru Macron, triumfau francezii. De atunci insa, se vede treaba ca relatiile dintre cei doi prospera. Insa declaratiile lui Trump nu au scapat atentiei internautilor care au comentat: ”Macron estimeaza probabil ca tinandu-l de mana pe Trump este cea mai buna metoda de a o proteja pe doamna Macron”. Sau: ”Trump nu este capabil sa vorbeasca cand este tinut de mana, Macron stie asta”.

2,7 milioane de euro sa-l pui in rama

Asa cum au aratat mai multe primarii franceze, fotografia oficiala a lui Emmanuel Macron este mai inalta cu cinci centimetri decat cele ale predecesorilor sai.

Pare un amanunt dar lucurile nu stau chiar asa. De obicei, fotografiile oficiale ale presedintilor francezi respecta o dimensiune standard: 50 de centimetri lungime si 65 inaltime. Cea a noului presedinte Francez este mai inaltasi deci nu incape in ramele folosite in prezent de primariile din Franta, unde trebuie expuse. O rama adaptata noii fotografii costa 77 de euro. In Franta sunt 36.000 de primarii care vor cheltui in total frumoasa suma de 2,7 milioane de euro pentru aceasta modificare. O veste care i-a indignat pe mai multi primari francezi, care au amintit ca presedintele Republicii a anuntat o serie de taieri bugetare pentru a ”asana” finantele publice, dar si o reducere a alesilor locali si a numarului de parlamentari.