Trump Jr., implicat in RussianGate

Fiul cel mare al presedintelui american a publicat schimburile sale de mesaje cu WikiLeaks, dupa aparitia unor informatii in presa conform carora el ar fi avut contacte secrete cu acest grup care a facut publice e-mailurile lui Hillary Clinton in timpul campaniei prezidentiale de anul trecut din SUA, via hackerii rusi.

Donald Trump Jr. a dezvaluit cee ceexpus ceea ce constituie, in opinia sa, lantul ”integral” al acestor schimburi cu WikiLeaks in mesaje private pe Twitter intre septembrie 2016 si iulie 2017. WikiLeaks ar fi incercat sa ofere informatii echipei de campanie a lui Trump si sa intareasca impactul dezvaluirilor sale care o priveau pe Hillary Clinton. Publicarea de catre Trump Jr al acestor schimburi cu WikiLeaks arata 12 mesaje provenite de la WikiLeaks si ceea ce el a numit ca fiind “cele trei raspunsuri spectaculoase ale mele”. In mesajele sale, WikiLeaks il informeaza pe Trump Jr. de un nou site anti-Trump, cere ca tatal sau sa scrie pe Twitter apropo de dosarele dezvaluite de acest grup despre Hillary si atrage atentia ca, daca va pierde alegerile, candidatul republican va trebui sa conteste rezultatul. WikiLeaks ii mai cere lui Trump Jr. sa-i furnizeze o declaratie de venituri a tatalui sau, asigurand ca “acest lucru ar imbunatati enorm perceptia asupra impartialitatii noastre”, favorizand de asemenea ”ecoul dezvaluirilor” asupra lui Hillary Clinton. In aprilie, cand anchetatorii care investigheaza o posibila intelegere secreta intre Rusia si echipa de campanie a lui Trump se interesau de o intalnire (iunie 2016) a lui Trump Jr. cu un avocat rus, WikiLeaks i-a cerut e-mailuri legate de aceasta intalnire. Trump Jr nu a raspuns decat la trei mesaje initiale, multumind WikiLeaks pentru informatiile despre noul site, comentand neimplicarea in legatura cu propunerea care o privea pe Hillary Clinton, cerand in 3 octombrie 2016, chiar inainte de publicarea anuntata de WikiLeaks a dezvaluirilor compromitatoare pentru candidatul republican, detalii despre aceasta scurgere de informatii. Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a dat asigurari ca ca mesajele grupului sau s-au inscris in cadrul unui efort promotional. “WikiLeaks poate fi extrem de eficient in a convinge persoane, inclusiv unele extrem de sus-plasate, ca este in interesul lor sa promoveze dezvaluirile sale”, potrivit lui Assange.