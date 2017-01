Trump, investitura cu scandal

Saptamana de manifestatii anti-Trump, inaintea investiturii noului presedinte al Statelor Unite, a inceput sambata, cu un mars in Washington, unde au fost denuntate atacurile magnatului la adresa musulmanilor, mexicanilor si altor minoritati.

Marsul, organizat de reverendul Al Sharpton, a adunat peste 2000 de persoane, majoritatea negri, si s-a incheiat in fata monumentului lui Martin Luther King, aflat la trei kilometri distanta de Capitoliu, unde Trump va depune juramantul, in calitate de cel de-al 45-lea presedinte american. 30 de grupuri, practic toate anti-Trump, au obtinut autorizatii sa manifesteze inainte, in timpul si dupa investitura miliardarului. ”Avem in vedere mai multe actiuni masive care vor putea perturba ceremonia de investitura”, a scris comitetul de organizare a miscarii DisruptJ20 pe site-ul oficial. ”Avem in vedere sa paralizam tot orasul (Washington)”. DisruptJ20 sa ambitioneaza sa blocheze cele 12 baraje de securitate prevazute pentru investitura, pe cei 4 kilometri care duc spre Capitoliu.

Gropari someri si ”Pussyhat”

DisruptJ20 este sustinut de actiunea ”DC Welcoming Committee” care se descrie ca ”un colectiv de activisti locali experimentati si gropari someri”, de anarhistii ”Crimethink” sau de miscarea afro-americana ”Black Lives Matter”. Printre alte initiative anti-Trump se numara si proiectul Pussyhat (fabricarea de palarii roz cu urechi de pisica) aluzie la declaratiile jignitoare ale lui Trump la adresa femeilor. O vasta mobilizare (Marsul femeilor) este in egala masura prevazuta a doua zi dupa investitura, cu participarea unor vedete precum Cher, Katy Perry si Scarlett Johansson, cel putin 1200 de autocare cerand permisiunea sa stationeze in fata Robert F.Kennedy Memorial Stadium.

Un enorm dispozitiv de securitate

Peste 16.000 de persoane sunt mobilizate pentru a asigura dispozitivul de securitate. ”Faptul ca unii au anuntat pe retelele sociale ca vin pentru a incerca sa opreasca evenimentele organizate cu ocazia investiturii este o realitate pentru care suntem pregatiti”, a avertizat seful politiei Districtului Columbia, Peter Newsham. Deocamdata este dificil de prevazut amploarea actiunilor anti-Trump, chiar daca organizatorii afirma ca se asteapta la ”zeci de mii de persoane”. Insa 80.000 de spectatori sunt asteptati la ceremoniile de investitura, un numar net inferior celui de 1,8 milioane de americani care au asistat la investitura lui Barack Obama, in 20 ianuarie 2009.

Motociclistii fac zid in jurul miliardarului

Fondatorul Bikers For Trump, Chris Cox, s-a angajat, in numele acestei comunitati de motociclisti, sa ridice ”un zid viu” pentru a-i proteja pe civilii care vor asista la investitura presedintelui ales. Evocand ”mii de motociclisti”, Cox a declarat ca acestia vor ”impiedica producerea oricarui incident in cursul ceremoniei”, si ”vor sta cot la cot pentru a face fata oricarei persoane care va incerca sa rupa cordoanele politiei”. Potrivit acestuia, Bikers for Trump numara ”sute de mii” de membri pe teritoriul SUA, in state precum Texas, Florida, Pennsylvania, Ohio si New York.

Deocamdata, nici o intalnire cu Putin

Doi consilieri ai lui Trump au dezmintit ca viitorul presedinte american pregateste o intalnire cu Vladimir Putin, in saptamanile dupa investitura. Anterior, Sunday Times a indicat ca un summit cu presedintele rus se afla in pregatire pentru a se tine in capitala islandeza Reykjavik. Recent, Trump a declarat pentru Wall Street Journal ca este gata sa-l intalneasca pe Putin dupa investitura si a lasat sa se inteleaga ca ar putea ridica sanctiunile economice impuse Rusiei in decembrie de catre administratia Obama, ca represalii pentru cyberatacurile imputate Moscovei in timpul campaniei prezidentiale americane.

Cadillac One va avea tun cu gaze lacrimogene

Supranumita The Beast, noua limuzina prezidentiala (care a costat 1,5 milioane de dolari) va intra in serviciu chiar in ziua investiturii lui Trump, 20 ianuarie. Autoweek a dezvaluit ca, dincolo de sofisticate dispozitive de securitate, de usi si geamuri blindate, Bestia are instalat un lansator de gaze lacrimogene. In masina se afla si o arma (un shotgun), dincolo de cele purtate de ocupanti, dar si rezerve de sange de aceeasi grupa sangvina ca a lui Trump. La ora actuala, 12 limuzine special transformate sunt alocate dispozitivului de securitate al lui Barack Obama.

Secret Service are 40 de scenarii naspa pentruTrump

Ceremoniile de investire a noului presedinte reprezinta o misiune de grad zero pentru Secret Service. Cel mai pazit om va fi, evident, Donald Trump. La festivitati, umbra sa va fi permanent chiar directorul Secret Service. La o baza din Maryland, Secret Service repeta in detaliu fiecare moment al zilei in care Donald Trump poate reprezenta o tinta. Doi agenti joaca rolul viitorului presedinte si pe cel al sotiei sale in timpul paradei de pe Pennsylvania Avenue, care va avea loc dupa depunerea juramantului. Agentii Secret Service s-au pregatit pentru 40 de incidente care s-ar putea produce in timpul festivitatilor – de la un atac armat pana la accidente banale. Cum vom reactiona daca presedintele sau prima-doamna isi scrantesc o glezna in timp ce merg, daca se produce vreo agresiune sau un atac cu mortiere? Fiecare scenariu impune alta reactie”, spune Joseph Clancy, directorul Secret Service.