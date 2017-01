Trump il acopera pe hackerul sef de la Kremlin

Presedintele SUA a denuntat o ”vanatoare de vrajitoare”, minimalizand raportul , declasificat vineri, al serviciilor de informatii cu privire la atacurile cibernetice ale Moscovei in vederea influentarii alegerilor prezidentiale americane.

Chiar daca Trump pare a fi admis, din varful buzelor, ca Rusia a lansat atacuri informatice impotriva partidului democrat, el a afirmat ca cyberatacurile si publicarea e-mailurilor de catre WikiLeaks nu ”au avut nici un impact asupra alegerilor”. Vineri, FBI, CIA si NSA, asupra carora Trump va avea in curand o autoritate totala, au afirmat raspicat: ”Presedintele Vladimir Putin a ordonat o campanie de influentare” urmarind favorizarea alegerii lui Donald Trump si discreditarea campaniei electorale a lui Hillary Clinton. Scopul campaniei rusesti era ”de a o denigra pe doamna Clinton si a afecta ca aceasta sa fie aleasa”. ”Moscova va aplica lectiile invatate” in aceasta campanie ”pentru a influenta si alegerile din alte tari”, avertizeaza raportul. Chiar daca acest raport a fost facut public fara informatiile cele mai sensibile, Trump a avut acces fara indoiala la versiunea completa. Insa nu si-a schimbat opinia. “Faptul ca avem o relatie buna cu Rusia este un lucru bun. Numai oamenii prosti” sau fraierii ar crede ca acest lucru este unul rau. Avem suficiente probleme in lume si fara asta. Cand voi fi presedinte, Rusia ne va respecta mai mult decat o face in prezent”, a postat Trump pe Twitter.

Un raport fara dovezi

Exprimand opinia a numerosi republicani, Paul Ryan, presedintele Camerei reprezentantilor, a invocat raportul pentru a acuza Rusia de tentativa de ingerinta ”in sistemul nostru politic” insa a subliniat absenta dovezilor de manipulare a alegerilor. ”Nu putem lasa spirite partizane sa exploateze acest raport pentru a delegitima victoria presedintelui ales”, a spus Ryan.

In SUA, dezbaterea cu privire la presupusa ingerinta a Moscovei in alegerile prezidentiale a devenit o controversa la varful politicii. Barack Obama a sanctionat Rusia expulzand 35 de diplomati considerati ca spioni, dar Trump a estimat ca este o ”vanatoare de vrajitoare” dusa politic. ”China, recent, a piratat masiv SUA si nimeni nu a zis nimic”, a declarat miliardarul, calificand totusi ”constructiva” intalnirea cu James Comey (directorul FBI), John Brennan (CIA) , Michael Rogers (NSA) si cu directorul serviciilor de informatii americane, James Clapper. Al carui succesor a fost deja anuntat de Trump: Dan Coats, fost senator de Indiana, care este vizat de sanctiunile Rusiei. In 2014, Kremlinul i-a interzis accesul pe teritoriul rusesc. Raportul cu privire la cyberatacurile Moscovei a fost cerut de Barack Obama. Concret, documentul prezentat vineri, nu aduce nici o dovada tangibila a ordinelor date de Putin. Politic, Donald Trump nu poate lasa acreditarea ideii ca Rusia are de-a face cu venirea sa la Casa Alba. Exprimandu-si ”respectul” pentru angajatii serviciilor de informatii, chiar daca a denigrat personal serviciile secrete in perioada campaniei electorale, Trump a informat ca i-a cerut echipei sale sa-i prezinte, dupa trei luni de la instalarea sa la Casa Alba, un plan pentru respingerea oricaror viitoare atacuri informatice.