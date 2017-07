Trump ia masa cu Macron in Turnul Eiffel

Presedintele Frantei l-a invitat pe omologul sau american la defilarea din 14 iulie din Paris, de ziua Republicii. Cu o zi inainte de festivitati, cei doi presedinti, impreuna cu sotiile lor, vor lua cina in afara palatului Elysee, intr-un cadrul mai ”destins”.

Potrivit presei franceze, locul a fost identificat ca fiind celebrul restaurant al chef-ului Alain Ducasse, ”Jules Verne” , aflat la etajul al doilea din Turnul Eiffel, unde vor sosi, in 13 iulie, perechile prezidentiale. Meniul se anunta unul de top, pentru ca ”Jules Verne” propune ”mere de Noirmontier, crema fumee caviar ”gold” sau ”homar albastru la cuptor, tomate si masline negre”, totul acompaniat de butelci Puligny-Montrachet, Pauillac sau Sauternes. Vinuri care vor incalzi relatiile franco-americane.

Mai multe restaurante celebre din Paris au fost propuse delegatiei americane de catre diplomatia franceza dar pana la urma a fost ales ”Jules Verne”, un simbol al Turnului Eiffel. In total, 3765 de militari vor defila intre Arcul de Triumf si Piata Concordiei. Ultimul presedinte american care a asistat la defilarea din 14 iulie a fost George Bush, in 1989, alaturi de Margaret Thatcher si Helmut Kohl, la invitatia lui Francois Mitterrand.

Vizita in UK, reportata pentru 2018

Vizita oficiala lui Donald Trump in Regatul Unit a fost pusa in discutie urmare a opozitiei exprimata de numerosi britanici. Astfel ca presedintele american va vizita Marea Britania abia anul viitor. Dar, Donald Trump ar putea pasi pe teritoriul britanic mai devreme, in cadrul unei vizite neoficiale, mai ales ca detine doua terenuri de golf in Scotia. Premierul britanic Theresa May i-a adresat invitatia oficiala de a vizita Marea Britanie in cadrul vizitei pe care aceasta a facut-o la Washington, in ianuarie 2017.