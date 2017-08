Trump, ia de-aici patru rachete

Estimand ca presedintele SUA nu pricepe decat de ”forta absoluta”, Phenianul a anuntat planul de atac cu rachete asupra insulei strategice Guam, unde stationeaza trupe americane. SUA ”se va folosi de orice masura corespunzatoare pentru a se proteja”, au avertizat ieri americanii.

Potrivit agentiei de presa nord-coreene KCNA, planul de atac va consta intr-un ”tir simultan” de patru rachete cu raza medie de actiune, pana saptamana viitoare, inainte, fireste, de-al supune aprobarii comandantului suprem Kim Jong-un. ”Rachetele Hwasong-12 lansate de Armata Populara a Coreei vor traversa cerul deasupra prefecturilor japoneze Hiroshima, Shimano si Koichi”, a precizat KCNA, citandu-l pe generalul Kim Rak Gyom, comandantul Fortelor Strategice ale APC. ”Rachetele vor zbura 3356,7 km timp de 1065 secunde si vor atingele apele oceanului la 30-40 km de insula Guam”, a adaugat agentia. Phenianul a denuntat amenintarile lui Trump care promitea ”foc si furie” Coreei de Nord, judecand ca ele se rezuma la ”o gramada de ineptii” si ca ”un dialog nu este posibil cu un asemenea individ fara judecata”.

Planul de atac constituie ”un avertisment crucial ” pentru SUA, mai arata KCNA. “Donald Trump a fost clar: se va folosi de orice masura corespunzatoare pentru a proteja Statele Unite si cetatenii sai”, a declarat ieri Sebastian Gorka, consilier al presedintelui SUA. “Nu ne vom face cunoscute planurile noastre si modul in care vom reactiona”, a adaugat el.

Vax sanctiuni

Cu o a saptea transa de sanctiuni impotriva Coreei de Nord, ONU a adoptat cele mai severe masuri de pana acum, lovind exporturile nord-coreene de fier, carbune si produse piscicole.

Dar cum vor fi ele aplicate? In special de China, unde pleaca 90% din exporturile nord-coreene. Beijingul este suspectat ca nu aplica ad litteram rezolutiile ONU, chiar daca voteaza in favoarea lor. Luni, ministrul chinez de Externe, Wang Li, a afirmat ca Beijingul va ”aplica 100% noile rezolutii, pe deplin si cu strictete”. Frecvent criticate pentru ca afecteaza populatiile si nu liderii, regimurile de sanctiuni la care a recurs ONU de-a lungul vremii au avut consecinte, uneori favorabile: suprimarea apartheid-ului sau, mai recent, obtinerea unui acord nuclear cu Iranul. Insa, inscrise intr-o perioada de timp foarte lunga, cum ar fi 10 ani in cazul Iranului, pot avea alte consecinte.

In dosarul nord-coreean, ”impactul sanctiunilor pentru a obtine o schimbare a atitudinii Phenianului pare limitat”, estimeaza Alexander Gabuev, expert al Institutului Carnegie din Moscova. Cand e vorba de sanctiuni economice, Rusia ”are o pozitie ambigua” pentru ca ele ”stranguleaza” cooperarea cu Phenianul si ”se confrunta cu interesele unor actori puternici”, cum ar fi Caile Ferate Ruse, aduga el intr-o analiza recenta. Printre masurile adoptate de ONU in 5 august, masuri care in globalitatea lor priveaza economia nord-coreeana de un miliard de dolari anual, comertul piscicol este vizat in special. 29% din aceste produse iau drumul Rusiei. Potrivit serviciilor vamale chineze, Beijing a importat doar in luna iunie peste si crustacee in valoare de 50 de milioane de dolari. ”Noile sanctiuni sunt o provocare”, recunoaste ONU. Dar, ”de un an, nivelul verificarilor lor a crescut, exista mai multa aplicabilitate si comunicare intre statele membre”, dau asigurari sursele diplomatice. La fel ca multi experti, Thomas H. Lee, profesor de drept la Fordham Law School din New York, considera ca punerea in practica de catre ONU a sanctiunilor contra lui Kim Jong-un este ”limitata”, chiar daca ”noile masuri vor afecta de data aceasta conducerea tarii”. Teoretic, Consiliul de Securitate al ONU are si ale metode, potrivit unor diplomati occidentali, care au evocat un posibil embargo asupra petrolului sau expulzarea in Coreea de Nord a cetatenilor ei care lucreaza in strainatate. Un nou raport asupra aplicarii sanctiunilor ONU va fi prezentat luna viitoare.