Trump, greu de ucis in RussianGate

Poate fi pus presedintele american sub acuzatie? Raspunsul ar putea veni de la legislatia americana care interzice candidatilor sa solicite si sa accepte ”contributii sau donatii” de la cetateni straini in timpul unei campanii electorale. Dar…

Intors de la Paris, Donald Trump se confrunta iar cu acuzatiile potrivit carora apropiatii sai , inclusiv fiul si ginerele, au avut contacte du rusii, in timpul campaniei prezidentiale americane. Rusi care le-au promis informatii compromitatoare pentru Hillary Clinton. In mod evident, a punctat presa americana, a existat intentia de suntare a candidatei democratilor, ceea ce ridica intrebari cu privire la responsabilitatea penala a presedintelui american pentru o intelegere secreta si complot cu o putere straina in scopul de a influenta procesul electoral american. In timp ce democratii vorbesc de tradare din partea clanului prezidential, republicanii asteapta dovezi concrete. Potrivit lui Alex Whiting, profesor de drept la Harvard, este prea devreme, in acest stadiu, pentru a vorbi de o raspundere penala a lui Trump. ”Dezvaluirile indica o vointa din partea apropiatilor lui Trump de a primi informatii provenind din surse rusesti in deplina cunostinta de cauza ca aceasta facea parte din planurile Moscovei pentru a afecta de-o maniera negativa srcutinul. Cu toate acestea, ele nu constituie in sine dovada unei intelegeri secrete”, a declarat, citat de Slate, Whiting. Nu exista nici probe materiale care sa-l lege pe Trump de intalnirile apropiatilor cu rusii, astfel ca o intelegere pe sub mana cu Kremlinul, in defavoarea lui Hillary, nu pare pertinenta pe plan juridic pentru a angaja procedura de ”impeachment” (destituire) contra sefului statului. Aceasta masura constitutionala permite puterii legislative sa revoce inalti functionari ai guvernului american pentru ”tradare, coruptie si alte infractiuni majore” si nu a fost aplicata cu succes fata de un presedinte american.

Ceva de etica, n-are importanta…

In RussianGate se pune si problema de a se determina daca informatiile furnizate de rusi echipei lui Trump pot fi considerate ca o donatie de campanie, in conditiile in care legea americana interzice persoanelor straine sa contribuie direct sau indirect la o alegere cu donatii sau ”orice alt lucru de valoare”. Daca anturajul lui Trump a solicitat astfel de contributii sau le-a incurajat, ar putea face obiectul unei anchete penale, admite Whiting. Insa in stadiu actual este greu de precizat. Dar, mai multe actiuni ale lui Trump, dupa investitura, au fost benefice Rusiei si in defavoarea relatiilor cu aliatii istorici. In mai, el nu a ezitat sa transmita informatii clasificate Moscovei, punand in pericol surse israeliene si provocand furie la Tel Aviv. Un gest care risca sa-i priveze pe viitor pe americani de surse de informatii cruciale pentru securitatea interna si externa a SUA. In plus, Trump continua sa amestece relaxat afacerile de stat cu interesele private. Iar faptul ca s-a retras din pozitiile de conducere ale Trump Organization nu inseamna ca nu mai beneficiaza de afacerile clanului, lasate acum pe mana copiilor. Iar anumite tari straine, in special cele din Golf, sunt indragostite lulea de Trump International Hotel

Ancheta parlamentara? Mai greu

Teoretic, dezvaluirile presei americane sporesc riscul pentru Trump cu privire la o eventuala punere sub acuzatie. In practica, spun expertii aceasta este mai dificil in masura in care un consens cu privire la culpabilitatea presedintelui este departe de a fi stabilit. Anumiti juristi estimeaza si posibilitea unei anchete pentru ”frauda”, vezi piratarea democratilor. Nici aici insa nu exista dovezi potrivit carora apropiatii magnatului au sugerat piratarea e-mailurilor rivalei Hillary Clinton. In plus , nimeni nu este in masura sa stabileasca impactul real al unei intruziuni rusesti in alegerea candidatului republican. Departamentul justitiei, FBI ancheteaza RussianGate, Trump neaga tot, Kremlinul neaga tot si cere dovezi, nu vorbe. Alti politicieni americani cer o ”vasta ancheta parlamentara” dar, tinand cont de majoritatea republicana din Congres perspectiva unei astfel de proceduri pare indepartata, in absenta unor dovezi concrete, oficiale si fara echivoc.

Varza in sondajele americane

Dupa aproape sase luni de cand a sosit la Casa Alba, popularitatea miliardarului a scazut de la 42%, in aprilie, la 36% astazi, potrivit unui recent sondaj Washington Post si ABC News. Un procent de 48% din cei intervievati au declarat ca ”dezaproba cu tarie” presedintia lui Trump, un scor niciodata atins de precedesorii sai, democratii Bill Clinton si Barack Obama. Doar republicanul George W. Bush a fost atat de nepopular, dar numai in cel de-al doilea mandat. Un sondaj luat in deradere de Trump: ”Chiar daca aproape 40% nu-i rau in vremurile astea, este cel mai inexact sondaj”.