Trump, fiert fara apa de Kim Jong-un

Liderul de la Phenian a declarat ieri ca, pentru moment, va amana tirul cu rachete impotriva insulei Guam, in Pacific, avertizand insa ca acest exercitiu, extrem de provocator, va merge mai departe in cazul unor noi ”actiuni iresponsabile” ale Washingtonului.

Orice lovitura nord-coreeana asupra teritoriilor americane, evident si asupra insulei Guam (amenintata saptamana trecuta de Phenian cu patru rachete) ar putea conduce la o ofensiva militara la scara majora, a declarat luni seful Pentagonului, James Mattis. Daca fac asta, atunci incepe jocul”, a adaugat Mattis, citat de CNN. La cateva ore dupa declaratia lui Mattis de luni, Kim Jong-un a reiterat avertismentul ca liderul de la Casa Alba sa-si bage mintile-n cap, ordonand armatei nord-coreene sa fie gata in orice moment, la ordinul sau, raporteaza agentia nord-coreeana KCNA. Dincolo de reactiile de om incoltit ale lui Trump (care a promis flacari si furie pentru Coreea de Nord) in ochii analistilor, comentariile lui Kim Jong-un constituie o posibila iesire de serviciu pentru dezamorsarea crizei alimentare de cuvinte belicoase intre liderii de la Casa Alba si de la Phenian.

Cu ochiul pe ”comportamentul stupid al yankeilor”

Kim Jong-un a primit ”planul ce vizeaza o ploaie de foc asupra insulei Guam” in cadrul inspectiei comandamentului Fortelor Strategice, a informat ieri KCNA. Inainte de a da un ordin de atac, Kim Jong-un a declarat ca va ”mai observa un pic comportamentul idiot si stupid al yankeilor”. ”Daca persista in actiunile lor iresponsabile si periculoase in peninsula coreeana”, Phenianul va lua masurile ”pe care deja le-a anuntat”, a adaugat Kim Jong-un. ”Pentru a dezamorsa tensiunile si a impiedica un periculos conflict militar in peninsula coreeana, este necesar ca SUA sa ia primele o decizie adecvata”. Se pare ca liderul de la Phenian a facut referire la exercitiile militare comune, anuale, intre Seul si Washington, care vor incepe in curand, manevre pe care Phenianul le considera o repetitie a invadarii teritoriului sau. Coreea de Nord a propus in trecut un moratoriu asupra testelor nucleare si balistice in schimbul anularii acestor exercitii, compromis sustinut constant de China (principal aliat al Phenianului) si respins de Washington si Seul.

Rachete de la ucraineni, deci de la rusi

Potrivit unui studiu publicat de International Institute for Strategic Studies (IISS) un think-tank britanic, Phenianul a utilizat pentru rachetele sale balistice motoare produse de o firma ucraineana sau rusa si le-a obtinut probabil de pe piata neagra. Potrivit expertului Michael Elleman, rachetele folosite in ultimele teste nord-coreene erau echipate cu motoare realizate pe baza modelului RD-250, un motor fabricat intr-o uzina din fosta URSS si care este la ora actuala in Ucraina. Coreea de Nord a reusit in doi ani sa alinieze un nou tip de rachete cu raza intermediara de actiune, Hwasong-12, si fratele sau mai mare Hwasong-14, o racheta balistica intercontinentala testata cu succes in doua randuri in aceste saptamani. Acest avans a relansat temerile ca regimul lui Kim Jong-Un va fi capabil sa loveasca teritoriul american cu o arma nucleara. ”Nici o tara nu a facut tranzitia de la o capacitate medie de actiune la o racheta balistica intercontinentala in asa o perioada de scurta”, a explicat Michael Elleman. Explicatia este ca Phenianul si-a procurat un motor cu carburant lichid de mare performanta de la o sursa din strainatate, a estimat Elleman.

Doua firme vizate

Intr-o demonstratie extrem de detaliata, expertul a concluzionat ca tipul de motor folosit de Phenian nu a putut fi modificat decat in fabricile grupului rus Energomash sau de uzina ucraineana KB Iujnoie. Pentru Elleman, ”este clar” ca inginerii nord-coreeni nu detineau cunostintele pentru a modifica motorul RD-250. In epoca sovietica, RD-250 era conceput de KB Iujnoie si fabricat in uzina Izmash din Nipru, oras aflat astazi in Ucraina. Luni, si presa americana a subliniat faptul ca serviciile de informatii isi concentreaza atentia pe aceasta uzina ucraineana care a cunoscut dificultati fiananciare dupa caderea guvernului prorus, in decembrie 2014. Ucraina a dezmintit orice acuzatii, subliniind ca nu ”are nici o legatura” cu programul rachetelor nord-coreene si nu a furnizat nici o tehnologie in acest sens, potrivit lui Olexandr Turcinov, secretarul Consiliului national de Securitate si Aparare ucrainean, denuntand o ”campanie” a serviciilor speciale ruse ”pentru a-si acoperi participarea la programele nucleare si balistice nord-coreene”. Raportul IISS sugereaza mai degraba ca motoarele in cauza, prezente in depozite din Rusia sau din Ucraina, ar fi putut fi furate de ”un grup de angajati nemultumiti sau de gardieni prost platiti” pentru ”numerosi traficanti de arme, retele criminale sau pentru contrabandisti transfrontalieri care opereaza in spatiul ex-sovietic”.