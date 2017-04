Trump declara razboi Canadei

Unul comercial impotriva principalului partener economic al SUA, dupa ce Departamentul pentru Comert al Statelor Unite a anuntat ca va introduce taxe de pana la 24% asupra importurilor de lemn de constructie din Canada.

”Oamenii nu realizeaza. Canada a fost foarte dura cu SUA. Timp de ani de zile, au fost mai smecheri decat noi”, a declarat Trump, marti, adaugand ca nu se teme de un razboi comercial du Canada. In cursul unei convorbiri cu premierul Justin Trudeau, acesta din urma a evocat un asemenea scenariu si a adaugat ca ”va apara viguros toate interesele industriei canadiene din sectorul lemnului pentru constructii”. Relatiile lui Trump cu Trudeau au fost pana acum bune dar, fidel promisiunilor de campanie, magnatul a trecut la ofensiva contra acordurilor comericiale care, potrivit lui, dezavantajeaza America. Semnatare, impreuna cu Mexicul, al Acordului de liber-schimb nord-american, SUA si Canada au un volum de schimburi comerciale de 545 de miliarde de dolari anual care se traduc insa, potrivit Washingtonului, printr-un deficit de 11,2 miliarde de dolari in detrimentul SUA. Dar, taxand lemnul canadian, Trump scoate la lumina un vechi dosar, care-i divizeaza pe cei doi vecini de 35 de ani. In 2016, totalul importurilor de lemn de constructii canadian din SUA s-a ridicat la 5, 66 miiarde de dolari, a precizat luni seara ministerul american al Comertului, anuntand taxe asupra acestor importuri intre 3,02% si 24, 12%.

Producatorii americani ii acuza pe omologii canadieni ca exporta lemn la pret de dumping, inferior costurilor de productie. Secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, a subliniat: ”In general, canadienii sunt buni vecini, dar sa ne inunde cu lemnul lor nu este un semn de buna vecinatate”. Producatorii americani sufera, a adaugat el.

Laptarii lui Trudeau, si ei denuntati

Laptele este un alt dosar cu care Trump vrea sa bata in masa cacnadienilor. Aflat, saptamana trecuta, intr-o vizita in Wisconsin, stat mare producator de produse lactate, Donald Trump a calificat ”rusinoase” masurile luate de Canada de a limita importurile de concentrate de proteine de lapte. De fapt, guvernul canadian nu a luat nici o masura cu privire la importurile din SUA. Doar ca producatorii canadieni au negociat cu procesatori locali, in detrimentul unei firme din Wisconsin, spre iritarea lui Trump. Pentru presedintele Federatiei producatorilor de lapte din Quebec, Bruno Letendre, nici o regula nu poate impiedica o frma sa cumpere ceea ce considera ca este mai bun, ironizandu-l pe Trump. Care a mai evocat recent si masuri protectioniste privind sectorul metalurgic, in cadrul dorintei presedintelui american de a renegocia tratatul NAFTA, pe care l-a calificat un ”dezastru” pentru economia americana, denuntand disparitia a mii de locuri de munca.

