Trump, cosmar pentru Toyota si Nissan

Saptamana trecuta, Trump a amenintat Toyota cu ”grele taxe vamale” daca constructorul japonez va exporta in SUA automobile asamblate in Mexic. Daca noua administratie americana va pune in practica aceste masuri, Nissan va fi cel mai afectat producator auto.

Dupa ce s-a luat de Ford si de General Motors pentru ca produc in Mexic, cu costuri mici, in detrimentul angajatilor americani, Donald Trumpa trecut la amenintari la adresa producatorilor japonezi, cu care de altfel piata americana de profil are meciuri grele de zeci de ani. Ford a anuntat deja anularea proiectului construirii unei uzine de asamblare in Mexic, o investitie estimata la 1,6 miliarde de dolari. Toyota, care anuntase in aprilie 2015 ca va construi o uzina in Mexic, nu a reactionat la amenintarile lui Trump, preferand, sa astepte ziua de 20 ianuarie, cand Trump va intra oficial la Casa Alba. Insa, noteaza Reuters, in cazul aplicarii de catre SUA a unor taxe vamale producatorilor japonezi care detin uzine in Mexic, Nissan (care a construit prima sa uzina in Mexic acum 50 de ani, si care fabrica astazi 800.000 de masini anual) va fi cel mai afectat. Productia mexicana a grupului Nissan este mult superioara celor a Toyota, Honda si Mazda. Nissan exporta jumatate din productia sa din Mexic in SUA, unde grupul detine in egala masura capacitati de productie. Vehiculele fabricate in Mexic reprezinta un sfert din vanzarile Nissan in SUA. Impreuna constructorii japonezi de automobile au produs anul trecut in Mexic 1,4 milioane de vehicule si, pana in 2019 prevad o crestere pana la 1,9 milioane unitati.