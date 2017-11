Trump cere pedeapsa cu moartea pentru teroristul din New York

La cateva ore dupa inculparea lui Sayfullo Saipov, autorul atentatului terorist din New York, soldat cu opt morti, presedintele american a cerut razbunare.

”Acest terorist din New York City s-a declarat satisfacut de faptele comise si a cerut un drapel ISIS in camera sa de spital. A ucis opt persoane si a ranit grav 12. Ar trebui sa fie condamnat la moarte”, a lansat Donald Trump pe Twitter. Anterior, presedintele SUA a evocat posibilitatea trimiterii lui Sayfullo Saipov, un uzbec de 29 de ani care a sosit in Statele Unite in 2010 (prin programul Loteria Vizelor, program de trebuie oprit, estima Trump), la Guantanamo, baza americana transformata in centru de detentie pentru jihadisti, in Cuba. Saipov a recunoscut ca este autorul inscrisului in limba araba in care este mentionat Statul Islamic gasit in proximitatea autovehicului cu care a intrat in multime, in 31 octombrie. Saipov, ranit de politie si spitalizat, a fost pus sub acuzare pentru infractiuni de terorism si sprijin pentru gruparea terorista Statul Islamic. Mai este acuzat de violenta si distrugere de vehicule.

Toate aceste fapte il expun deja la o pedeapsa cu inchisoarea pe viata. Uzbecul a declarat ca s-a inspirat de numeroasele imagini si filme de propaganda ale ISIS, gasite de anchetatori in cele doua telefoane ale sale. Isi pregatea atacul ”de un an de zile” si s-a decis sa aleaga ca arma o camioneta acum doua luni. Saipov a declarat ca a ales ziua de Halloween ”pentru a fi sigur ca sunt cati mai multi oameni pe strazi”.