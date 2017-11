Trump, ”batran”, Kim jong-un, ”mic si gras”

Felicitandu-se de progresele realizate in dosarul nord-coreean si anuntand ca Beijingul va inaspri sanctiunile impotriva Phenianului, presedintele SUA si-a reluat bascalia pe Twitter.

Unde l-a evocat iar pe ”prietenul” lui, Kim Jong-un: ”De ce Kim Jong-un m-ar insulta numindu-ma batran in conditiile in care eu NICIODATA nu l-as numi scund si gras? Ei bine, ma straduiesc atat de mult sa-i fiu prieten, poate ca intr-o buna zi se va intampla!”. Intrebat despre acest tweet, in timp ce se afla la Hanoi (Vietnam), Trump si-a confirmat veleitatile de ”amicitie”. ”Se intampla lucruri ciudate in viata”, a spus Trump, in conditiile in care Phenianul a calificat turneul asiatic al acestuia drept unul ”in care cerseste razboiul”.

Pe de alta parte, Trump a dat asigurari ca, in continuare, ”crede” serviciile de informatii americane care acuza Kremlinul de implicare in alegerile prezitentiale din SUA. Asta dupa ce, sambata, dupa intalnirea cu Vladimir Putin, in marja summit-ului Asia-Pacific , a invocat ”sinceritatea” acestuia in momentul in care a negat orice amestec in dosarul Russiangate. La cateva ore dupa aceasta declaratie, CIA a informat ca-si mentine acuzatiile contra Rusiei, explicand ca precedentele ”concluzii” (despre ingerinta Rusiei) ”nu s-au schimbat”. In dosarul Russiangate este vizat , cu 12 capete de acuzare (intre care complot impotriva SUA) si fostul director de campanie al lui Trump, Paul Manafort.