Trump al Cehiei castiga parlamentarele

Cehia trebuie sa gaseasca alti aliati europeni decat partenerii din grupul Visegrad (Cehia, Polonia, Ungaria, Slovacia), in special pentru a lupta impotriva imigratiei ilegale, a declarat miliardarul Andrej Babis, dupa victoria partidului sau la alegerile legislative.

Andrej Babis, al carui partid ANO a ajuns in fruntea legislativelor (29,6%) a facut campanie contra aprofundarii integrarii europene si contra adoptarii euro, alimentand temerile unei aliante cu vecinii din grupul Visegrad, cu Ungaria si Polonia in frunte, impotriva institutiilor din Bruxelles. Sambata, a asigurat ca partidul sau este proeuropean si ca rolul sau va fi ” constructiv” in a propune Consiliului European ”solutii pentru imigratie, pentru imigratia ilegala”.

”Avem un aliat, Austria, care impartaseste ideile noastre cu privire la imigratie”, a adaugat cel care este supranumit ”Trump al Cehiei”. In privinta grupului de la Visegrad, Andrej Babis a insistat pe gasirea unor noi aliati, ”Austria dar si tari din Balcani, Slovenia, Croatia si poate si altele”, a declarat viitorul premier ceh. ANO a castigat 78 din cele 200 de locuri in camera inferioara a Parlamentului ceh, urmand sa formeze o coalitie pentru guvernare. Babis a declarat insa ca nu vrea sa formeze un guvern cu reprezentantii extremei drepte si cu comunistii.