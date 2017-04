Troc BNR contra ASF

Satul de sustinerea acordata de Calin Popescu Tariceanu lui Misu Negritoiu (liderul ALDE se opune revocarii actualului sef al ASF), Liviu Dragnea a batut palma cu liberalii.

Conform informatiilor vehiculate pe surse, pesedistii au renuntat sa mai incerce sa-l convinga pe Tariceanu si au batut la usa PNL.

Unde ar fi convenit cu liberalii atat revocarea lui Misu Negritoiu din functie cat si numirea in fruntea ASF a unei persoane propuse de social-democrati. In schimb, PSD a renuntat la pretentiile ridicate asupra postului de viceguvernator BNR ramas vacant inca din august 2016, in urma demisiei lui Bogdan Olteanu, functie care le revine din nou liberalilor. In mod evident, intelegerea il scoate practic din joc pe Calin Popescu Tariceanu din moment ce PSD va dispune de voturile parlamentarilor PNL la revocarea lui Negritoiu.

Iar dovada ca zvonul este unul cat se poate de solid este vehicularea numelui deputatului PNL Eugen Nicolaescu pentru functia de viceguvernator al BNR si refuzul acestuia de a comenta in vreun fel informatia. Interesant este si ca, la scurta vreme dupa aparitia pe piata a zvonului legat de trocul incheiat intre PSD si PNL, Liviu Dragnea a declarat, tot ieri, ca ar fi ajuns la o intelegere cu Tariceanu pe tema ASF. ”Am avut o discutie si eu am inteles ca ne-am inteles”, a repetat de doua ori Dragnea. Formularea pune sub semnul intrebarii intelegerea acestuia cu Tariceanu, o intelegere de care Dragnea se poate de altfel lipsi linistit in cazul confirmarii pactului facut cu PNL.