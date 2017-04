”Trifoiul arctic” al lui Putin

Ministerul rus al Apararii a propus o vizita virtuala la noua sa baza strategica aflata pe arhipelagul Franz-Joseph. Este vorba de a doua baza autonoma rusa in regiune, considerata drept cruciala pentru interesele strategice ale Moscovei.

Baza, ridicata pe insula Terra Alexandra, in marele nord arctic, poate gazdui 150 de persoane simultan timp de 18 luni iar ansamblul este complet independent de lumea exterioara. Evident, vizitatorii nu pot observa decat zonele neclasificate, cum ar fi camerele de locuit, cantina ofiterilor, salile de gimnastica si de muzica. Unele infrastructuri militare, cum ar fi antrepozite speciale si locuri de stocare, pot fi vizitate numai cu o autorizatie speciala. Altele, deloc. Prima baza rusa similara , botezata ”Trifoiul cu patru foi al Nordului”, este situata pe insula Kotelny, in arhipelagul Noua-Siberie. Viktor Litovkin, observator militar al agentiei Tass, a declarat ca aceste baze sunt necesare din trei principale motive: pentru a asigura controlul Rusiei asupra rutei maritime de nord, pentru a ”proteja” resursele acestei bogate regiuni, si pentru a ”supraveghea activitatea militara a altor tari” in Arctica.

Bombardiere rusesti interceptate langa Alaska

Avioane F-22 americane si un avion AWAKS (Boeing E-3 Sentry) au escortat, luni, doua bombardiere strategice Tupolev-95 care au facut un zbor de antrenament la cateva zeci de kilometri de teritoriul american. Aparatele rusesti s-au apropiat la 50 de kilometri de insula Kodiak apoi au facut cale intoarsa, dupa ce au zburat timp de 12 minute alaturi de avioanele americane. Potrivit Fox News, este prima aparitie a unor Tu-95 (capabile sa care armament nuclear) in largul Alaskai, dupa venirea la putere a lui Donald Trump.

Arme hipersonice pentru armata rusa

In cadrul programului de armement pentru anii 2018-2025, ministerul rus al Apararii a indicat ca, in opt ani, fortele militare vor pune in serviciu sisteme robotice inteligente, noi arme hipersonice si ”alte echipamente inovatoare concepute pe baze unor noi principii fizice”, relateaza Sputnik. Acest program de inzestrare , care va fi realizat cu o ”larga participare” a comunitatii oamenilor de stiinta, ca cuprinde si ”un evantai de echipamente militare traditionale de ultima generatie”, se arata intr-un comunicat al ministerului rus al Apararii. De notat, in timpul recentelor teste ale noii rachete supersonice Zirkon, aceasta a depasit de opt ori viteza sunetului.