Trenuri si curse aeriene anulate sau cu intarzieri, din cauza vremii

Conditiile meteo nefavorabile – fie ninsorile, fie zapada depusa, dar si viscolul, care, in unele cazuri, reduce foarte mult vizibilitatea -au ingreunat atat traficul rutier, cat si pe cel feroviar si aerian.

In privinta circualtiei feroviare, reprezentantii CFR Calatori au facut public faptul ca s-a dispus anulare a unui numar de 7 trenuri care ar fi trebuit sa ajunga la Constanta, cu plecare din Capitala, la diferite ore ale zilei, si ca alte 7 care ar fi trebuit sa plece din orasul de la malul marii, cu destinatia Bucuresti Nord sunt in aceeasi situatie. De asemenea, sunt anulate mai multe alte trenuri, unul in directia Slobozia Veche, cu plecare din Gara de Nord, si varianta retur, dar si alte garnituri Regio sau InterRegio. LISTA TRENURILOR ANULATE este disponibila AICI.

Daca in urma cu aproximativ o ora si jumatate se anunta faptul ca nu sunt zboruri anulate, pe fond de vreme rea, ci ca doar pot aparea intarzieri pentru degivrarea aparatelor de zbor, iata ca la ora 10.30, pe fondul evolutiei situatiei meteo, din directia Bucharest Airports – pe Facebook – s-a anuntat faptul ca din directia unei companii lowcost s-a luat decizia anularii mai multor curse cu plecare din Capitala. Si anume faptul ca ”din cauza conditiilor meteo, compania Wizz Air a anulat cursele 3001/3002 Bucuresti – Londra – Bucuresti, 3051/3052 Bucuresti – Paris – Bucuresti, 3081/3082 Bucuresti – Charleroi – Bucuresti si 3201/3203 Bucuresti – Stockolm – Bucuresti”.

Cu mentiunea ca atat pe Aeroportul Henri Coanda -Otopeni, cat si pe Baneasa se intervine constant cu utilaje, astfel incat sa se asigure conditii optime pentru desfasurarea in siguranta a operatiunilor aeriene, sursa citata mentioneaza ca pot aparea intarzieri in cazul unor decolari, ca urmare a faptului ca se impune degivrarea avioanelor. Este vorba despre ”intarzieri care punctual pot atinge sau depasi o ora”.

sursa foto: Facebook/CFR

