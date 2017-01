Tren particular de lux pe linia Bucuresti – Arad

Producatorul de vagoane Astra intra pe piata transportului feroviar de calatori prin introducerea unui tren nou pe traseul Bucuresti – Arad.

Astra Vagoane Calatori Arad a prezentat recent noul sau tren, denumit Transcarpatic. Aceasta va fi introdus in circulatie pe ruta Arad – Bucuresti pana pe data de 15 ianuarie, a spus Valer Blidar , proprietarul companiei. Potrivit lui, pretul unui bilet de calatorie nu va fi mai mare decat cel al concurentului CFR Calatori. Compania intentioneaza sa opereze pe mai multe linii, inclusiv in afara tarii, avand in vedere ca vagoanele sunt omologate sa circule in UE. “Vrem sa mai deschidem inca cel putin trei linii. Una este Timisoara – Baia Mare. Din trimestrul al treilea urmeaza Timisoara – Viena. Pentru a treia linie, inca analizam sa vedem ce trasee sunt mai ocupate”, a mentionat seful Astra Vagoane Calatori Arad. In ceea ce priveste noul brand de vagoane fabricate la Arad, Valer Blidar sustine ca nu mai exista unele ca acestea in Europa. “Nu circula vagoane mai moderne nicaieri in Europa. Vagoanele de dormit au inclusiv dusuri la noi. O cuseta nu are mai mult de patru locuri. Oamenii vor fi serviti ca in avion, cu sendvisuri”, a detaliat Valer Blidar. Noul tren va fi operat de companie, prin intermediul firmei Astra Trans Carpatic, cu sediul in Bucuresti. Alte linii pe care urmeaza sa opereze sunt Timisoara – Baia Mare si Timisoara – Viena.