Trei staruri, racolate de Hugo Boss

Cu ocazia lansarii colectiei Boss toamna-iarna 2017-2018, brandul a recurs la trei materiale video diferite avand ca protagonisti trei oameni ai momentului: James Mardsen, Lewis Hamilton si Patrick Janelle.

Hugo Boss a incarnat mereu reusita profesionala si energia. Pentru a-si celebra ultima colectie, brandul german a lansat o campanie intitulata ”Own Your Journey” in care actorul James Mardsen, influencer-ul Patrick Janelle si triplul campion mondial al Formulei 1 Lewis Hamilton vor evoca valorile si filosofia ce au stat la baza succesului lor.

Deja, in primul video difuzat, Mardsen, cunoscutul actor al seriei Westworld, isi distileaza masculinitatea intr-un micro scenariu care ii pune in valoare determinarea pentru universul nautic. Mardsen apare savurand un moment de relaxare intr-un port, inainte de a se imbarca pe o salupa catre noi orizonturi, explicand importanta de a ”bea pana la fund ceea ce lumea poate oferi”.

Alte imagini promotionale il prezinta pe starul Instagramului, Patrick Janelle, imbracat intr-o tinuta chic de oras, in timp ce pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton poarta o geaca stil aviator dar si un costum de pilot. Hugo Boss a optat pentru prezentari decalate. Episodul lui Patrick Janelle va fi facut public in 16 august iar cel in care apare Hamilton va incheia acest ”triptic” in 6 decembrie.