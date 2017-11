Trei romani au pierit in urma unui accident, in Ungaria (VIDEO)

Imagini greu de privit au fost surprinse la locul coliziunii dintre un microbuz cu numere romanesti si un autocar, accident ce a avut loc pe o sosea din Ungaria.

UPDATE: Din directia Ministerului de Externe s-au facut, duminica, intr-un comunicat mai multe precizari despre accidentul de sambata, care a indoliat mai multe familii de romani. Astfel aflam ca unul dintre cei cinci compatrioti care au ajuns in spital, dupa coliziunea rutiera, a fost deja externat.

Iata ce transmit reprezentantii MAE:

“Potrivit datelor obtinute de Consulatul General al Romaniei la Szeged, in microbuzul implicat in accident se aflau 8 cetateni romani, ‎dintre care trei cetateni romani au decedat si cinci cetateni romani au fost raniti.

Cei cinci cetateni romani raniti au fost transportati la o unitate medicala din proximitate, pentru ingrijiri medicale. Unul dintre acestia a fost externat, iar ceilalti patru au fost supusi unor investigatii medicale amanuntite, starea lor de sanatate fiind stabila.

Mentionam ca in cursul diminetii zilei de 26 noiembrie 2017, un consul s-a deplasat la unitatea medicala in care sunt internati cetatenii romani, pentru a-i vizita si pentru a le acorda asistenta consulara.

in ceea ce priveste cetatenii romani care au decedat in urma accidentului, oficiul consular a intreprins demersurile necesare pentru notificarea autoritatilor competente si a familiilor, in vederea repatrierii trupurilor neinsufletite.

Consulatul General al Romaniei la Szeged gestioneaza cu prioritate cazul, mentine in permanenta legatura cu autoritatile locale, cu unitatile medicale in care se afla internati cetatenii romani si acorda intreaga asistenta consulara”.

—————

In urma impactului violent, mijlocul de transport in care se aflau romanii a fost foarte puternic avariat. Din pacate, trei compatrioti au pierit, iar alti cinci au fost raniti. Supravietuitorii au fost preluati de ambulante si dusi la spitalele din apropiere.

Accidentul a avut loc deunazi, la Szolnok, in Ungaria. Ancheta urmeaza sa lamureasca exact cum anume s-a produs impactul.



sursa foto: captura video youtube, sursa video: youtube szoljon.hu