Trei romani au murit, in Ungaria. Alti sase, raniti in acelasi accident

Bilant tragic al unui accident rutier in care au fost implicati mai multi romani, pe o autostrada din Ungaria. Totul s-a intamplat marti dimineata, cand microbuzul in care se aflau acestia s-ar fi lovit de un camion.

Pana la momentul de fata se stie ca trei romani si-au pierdut viata, in urma acestui accident, dar si ca sunt 6 conationali raniti, doi dintre ei in stare grava, din cate a precizat Raed Arafat, secretarul de stat aflat in fruntea Departamentului pentru Situatii de Urgenta, intr-o interventie telefonica la Romania TV.

Inca nu se cunosc detalii despre conditiile in care a avut loc accidentul rutier, insa imaginile surprinse la fata locului si ajunse pe Youtube sunt greu de privit.