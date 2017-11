Trei oameni au pierit, intr-un grav accident in judetul Constanta

Doua autovehicule au fost implicate, duminica dupa-amiaza, intr-o coliziune violenta, pe DN 2A, in judetul Constanta.

Impactul frontal dintre o duba si un autoturism a frant vietile a trei persoane si a trimis o alta pe mana medicilor, in stare grava, conform presei locale. De altfel, din imaginile surprinse la fata locului se pot intrezari proportiile coliziunii rutiere.

Accidentul s-a produs la iesire din localitatea Ovidiu catre Mihail Kogalniceanu, potrivit Infotrafic. Si a afectat o perioada insemnata circulatia in zona, in intervalul in care salvatorii si pompierii au intervenit in ajutorul victimelor, fiind nevoie inclusiv de descarcerare.

sursa foto: reporterntv.ro