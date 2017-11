Trei noi nume in vizorul DNA, in dosarul “Baza Cutezatorii”

Pe langa fostul ministru Mihnea Costoiu si afaceristul Dinu Pescariu, despre care se aflase de cateva saptamani ca sunt urmariti penal in cazul inchirierii fostei baze Cutezatorii”, mai nou DNA-ul anunta ca in cauza de fata au fost extinse cercetarile.

Astfel ca se comunica faptul ca, mai nou, au intrat in vizorul procurorilor anticoruptie si Mihai Paunica in calitate de director general la Directia Generala Buget Finante Patrimoniu si Investitii din cadrul Ministerului Educatiei, Gabriel Ispas, in calitate de director general adjunct la Directia Generala Juridic si Control din cadrul aceluiasi minister, precum si Gabriel Leahu, la momentul respectiv director general la Directia Generala Logistica de la aceeasi institutie.

Toti trei sunt suspectati de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

Din comunicatul prin care se anunta aceste decizii se mentioneaza si ca “dosarul are ca obiect modalitatea incheierii Actului aditional nr. 16832/23.06.2009, act prin care s-a prelungit cu 25 de ani contractul de locatiune (inchiriere) nr. 269/30.04.2004 potrivit caruia Baza sportiva si de agrement pentru copii ”Cutezatorii” din Bucuresti (constand in constructii si teren in suprafata de 5,7 ha), fusese data in folosinta Fundatiei “Dinu Pescariu””, precum si ca “din probele administrate in cauza, a rezultat ca inculpatul Costoiu Mihnea Cosmin nu a fost singurul semnatar al respectivului act, acesta fiind semnat cu incalcarea dispozitiilor legale si de catre suspectii Paunica Mihai, Ispas Gabriel Liviu si Leahu Gabriel, in calitatile mentionate mai sus”.