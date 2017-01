Trei linii RATB deviate, in urma prabusirii zidului unei foste fabrici

Ca urmare a prabusirii, in cursul diminetii, a fatadei fostei fabrici de bere Rahova, circulatia rutiera in zona Bulevardului George Cosbuc, intre Piata Chirigiu si Rondul Regina Maria a fost “interzisa total”, dupa cum s-a anuntat din directia RATB, Regie care a luat masura devierii liniilor de tramvaie 23 si 32, dar si a autobuzului 117.

UPDATE: Circulatia mijloacelor de transport in comun care fusesera deviate, la primele ore ale zilei, a revenit la normal. “Ca urmare a ridicarii restrictiilor de circulatie pe Bd. George Cosbuc, in zona fostei Fabrici de bere Rahova, de la ora 13.00, RATB a reluat circulatia normala a liniilor 23, 32 si 117. Linia naveta de autobuze 632 va continua sa functioneze pana la reglarea ritmicitatii pe liniile afectate”, s-a anuntat din directia Regiei de transport.

Astfel, reprezentantii Regiei mentioneaza ca linia 23 va circula pe traseul de baza pana la Parcul Carol, apoi pe Str. Dr. Istrate, Viilor, Piata Eroii Revolutiei, Sos. Giurgiului, Terminal Zetari, linia 32 pe traseul Dep. Alexandria, Cal. Rahovei, Cal. Ferentarilor, Zetari, Str Anghel Alexandru, Sos. Giurgiului, Piata Eroii Revolutiei, Sos. Viilor, Str. Dr Istrate, Str.11 iunie, Piata Unirii, in timp ce linia 117 va circula pe traseul de baza de la terminal Confort Urban pana la Sos. Progresului, de unde va circula deviat pe ambele sensuri pe Str. Dr. C. Istrate, Str. 11 iunie, Piata Unirii.

Totodata, din comunicatul RATB rezulta ca a fost infiintata o linie naveta de autobuze care sa preia calatorii de la Depoul Alexandriei, pe Calea Rahovei, pana la Piata Chirigiu, cu intoarcere pe Str. Odoarei, Sos. Progresului, Cal. Rahovei, Depoul Alexandriei.

In alta ordine de idei, reprezentantii Regiei care asigura transportul in comun de suprafata in Bucuresti mentioneaza ca, pe fondul conditiilor meteo, au fost suplimentate mijloacele auto, in asa fel incat “va fi in circulatie intreg parcul disponibil de 1184 de vehicule”.