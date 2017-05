Trei guverne, aceeasi teapa

Romania se ”lauda” cu o rata de absorbtie zero a fondurilor europene, desi ne aflam la jumatatea exercitiului financiar european 2014 – 2020.

Semnalul de alarma a fost tras de Corina Cretu – europarlamentar PSD si comisar european. ”Timpul nu are rabdare in privinta fondurile europene. Ne aflam la jumatatea exercitiului financiar in anul 2017 (…) Pentru toate guvernele a fost o povara pentru a incheia exercitiul financiar 2007-2014, dar totusi ne aflam, in ceea ce priveste fondul de gestionare regionala si fondul de coeziune, la zero la suta. Acest lucru ma ingrijoreaza”, a reclamat aceasta. Iar cum perioada vizata de Cretu incepe din 2014 si se continua pana in zilele noastre, rezulta ca este vorba de doua guverne repetente (Executivul Ponta si experimentul tehnocrat condus de Ciolos) si unul doar corigent deocamdata – guvernul in exercitiu condus de Grindeanu. Indiferent de cauze, actualii guvernanti trebuie sa miste rapid lucrurile daca vor cu adevarat sa recupereze ce se mai poate iar Romania sa beneficieze de bani europeni. „Anul 2017 este un an crucial. Stiti foarte bine ca la sfarsitul acestui an Comisia Europeana trebuie sa depuna noul proiect de buget. Nu putem sa justificam decat daca aratam ca statele membre cheltuie eficient banii in beneficilor cetatenilor”, a avertizat eurocomisarul roman.