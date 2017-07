Trei cutremure in Romania, in decurs de cateva ore

Activitatea seismica a fost intensa, in ultimele ore, in Romania, chiar daca – din fericire – a fost vorba despre miscari telurice de intensitate scazuta.

Au fost trei seisme – toate de sub 3 grade – care s-au produs incepand cu noaptea trecuta. Concret, a fost vorba despre un cutremur de 2.9 grade pe scara Richter, inregistrat cu 24 de minute dupa miezul noptii, in judetul Buzau, la o adancime de 113 kilometri, conformsite-ului Institutului de Fizica a Pamantului.

Patru ore mai tarziu, de aceasta data in judetul Vrancea, se producea o alta miscare telurica de 2.3 grade pe Richter, la o adancime de aproximativ 84 de kilometri. In jurul pranzului, adica la ora 12 si 40 de minute, tot in judetul Buzau, dar la circa 95 de kilometri adancime fata de nivelul solului s-a inregistrat ultimul seism din seria de trei. A fost vorba despre o miscare telurica de 2.5 grade pe Richter, potrivit informatiilor facute publice de catre specialisti.