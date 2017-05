Trei cutremure in decurs de cateva ore, in tara

FINALA MICA. CSM reintra azi pe teren, dupa esecul de seara trecuta

Sport

Peste doar cateva ore, sportivele antrenate de suedezul Per Johannson vor intra din nou pe teren, de aceasta data pentru a evolua in asa-numita "finala mica", adica meciul in care se vor stabili ocupantele locurilor 3 si 4 in cadrul competitiei de handbal feminin.