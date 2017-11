Trei cafele pe zi, sanatate curata

In sfarsit, o veste buna: persoanele care beau trei pana la patru cesti de cafea pe zi au un risc mai scazut de boli de inima si deces prematur, decat cei care se abtin.

Nelipsita dimineata sau in cursul zilei, cafeaua este una dintre bauturile cele mai consumate la nivel mondial, dar si mult timp criticata pentru efectele asupra sanatatii. Ei bine, cercetatorii britanici ai Univestitatii Southampton sustin ca trei-patru cesti de cafea pe zi reprezinta un beneficiu pentru consumatori, cafeaua are cea mai mica legatura cu riscul de deces din toate cauzele, inclusiv boli de inima. Cea mai mare reducere a riscului relativ de deces prematur se poate observa la persoanele care consuma trei cesti pe zi, in comparatie cu oamenii care nu consuma cafea. Nici consumul a mai mult de trei cesti de cafea pe zi nu a fost legat de efecte daunatoare. Robin Poole, specialista in sanatate publica, a centralizat 201 de studii care au la baza cercetari fundamentate pe observatie si 17 studii bazate pe studii clinice in mai multe tari, publicate in British Medical Journal. Consumul de cafea este legat, de asemenea, de un risc mai scazut de diabet, boli de ficat, dementa si unele tipuri de cancer, inclusiv cel de prostata, diabet de tip 2, guta si litiaza biliara. O statistica pe 2016 arata ca romanii beau in medie o cafea pe zi, fata de 4-5 cafele in tarile nordice, iar piata cafelei in Romania a ajuns la circa 435 milioane euro.