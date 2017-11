Trecerea contributiilor la angajat – o “masura buna”, considera Tudose

Cum reprezentantii CNSLR Fratia au transmis, joi dimineata, ca fac pasii necesari in vederea declansarii grevei generale, nemultumiti de trecerea contributiilor de la anagajator al angajat, Tudose si Dragnea au fost intrebati, cateva ore mai tarziu, pe cand se aflau la Deva, cum comenteaza acest mesaj.

Amintind de Consiliul Tripartit de marti, si anume de intrevederea Guvern-sindicate-patronate, premierul a invocat lipsa argumentelor in cazul celor care se declara nemultumiti de o astfel de varianta. “O parte din sindicate a fost foarte vehementa impotriva acestor masuri, ajungand cu o logica stramba, plecand de la o premisa gresita, pana la faptul ca inchidem tara si nu o sa mai munceasca nici albinele (…) Deja nu mai suportam lipsa de argumentatie. Ei emit axiome, noi le punem in fata cifrele, domniile lor spun ca nu este adevarat, ca au ei alte calcule”, a sustinut Tudose.

Totodata, premierul a sustinut ca reprezentantii patronatelor, prezenti la aceeasi discutie, “au spus ca nu vor scadea lefurile, sunt de acord cu aceste schimbari si le usureaza munca”.

Nu in ultimul rand, Tudose a aparat aceasta masura. “Incercam sa vedem ce este in spatele acestei incapatanari de a recunoaste realitatea, ca de fapt nu sufera nimeni si ca este o masura buna, prin care toata lumea are de castigat. Sunt de neinteles”, a conchis prim-ministrul.