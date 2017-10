Transgaz, prima companie care acceseaza planul Juncker

Iata ca vin noi vesti extraordinare pentru economia romaneasca, iar acestea sunt cu atat mai de apreciat cu cat provin din segmentul companiilor de stat. Si deja de acum deloc intamplator, Transgaz, „vedeta” de necontestat si in acest an la Bursa de la Bucuresti in urma atat a performantelor financiare inregistrate, dar si a marilor planuri de infrastructrura derulate si programate pentru viitor a reusit o noua lovitura de proportii.

Si asta pentru ca Transgaz a devenit prima companie din Romania care a accesat fonduri din planul Juncker. Totul dupa ce Banca Europeana de Investitii (BEI) a acordat un imprumut de 50 milioane de euro garantat prin planul Juncker catre compania Transgaz in vederea construirii gazoductului european BRUA, considerat cel mai complex proiect de infrastructura derulat in prezent pe teritoriul tarii noastre. Iar daca deja proiectul BRUA avanseaza pe zi ce trece, anuntandu-se inca de pe acum un mare succes, este important ca si alte companii sa copieze performanta Transgaz-ului, care a demonstrat ca se pot accesa zeci de milioane de euro din fondurile exprese prevazute in ambitiosul plan al presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker.

BRUA avanseaza spectaculos

Vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, responsabil pentru euro si dialog social, stabilitate financiara, servicii financiare si uniunea pietelor de capital a declarat ca investitia in conducta BRUA, care va avea o lungime de 478 de kilometri si drept extremitati pe teritoriul tarii noastre localitatile Podisor si Recas va genera mii de locuri de munca in intreaga regiune.

„Datorita spijinului oferit de planul Juncker, Banca Europeana de Investitii acorda o finantare de 50 de milioane de euro companiei Transgaz pentru constructia unei conducte de gaze de 478 kilometri, parte a infrastructurii care leaga Bulgaria de Austria, trecand prin Romania si Ungaria. BRUA este un proiect transfrontalier care va duce la cresterea competivitatii, acest lucru fiind in beneficiul consumatorilor. De asemenea, va duce la crearea de mii de locuri de munca in regiune, principalul obiectiv al Planului Juncker” a subliniat vicepresedintele Comisiei Europene. Prin Planul de investitii Juncker se asteapta mobilizarea unor fonduri totale de 240,9 miliarde de euro in intreaga Europa si de aproape un miliard in Romania, circa 21% din aceste investitii fiind realizate in sectorul energetic.

Iar despre importanta strategica a proiectului BRUA este suficient sa amintim doar faptul ca, astfel, se va schimba practic „jocul” pe piata gazelor din intreaga regiune, viitorul gazoduct urmand sa conecteze tara noastra la surse externe de gaze extrem de importante, intr-un context in care rolul gazului natural lichefiat creste tot mai mult.