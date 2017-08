TRANSGAZ – BRUA, noua miza uriasa!

Iata ca, dupa atata amar de vreme in care, in sfarsit, moda contestatiilor pe banda rulanta ale firmelor de apartament a fost identificata drept o adevarata vulnerabilitate la adresa securitatii nationale, mai ales atunci cand vizate sunt obictive de o importanta covarsitoare pentru intreaga Romanie si nu doar, autoritatile statului pot taia acest nod gordian. Iar mingea la fileul institutiilor abilitate a fost ridicata de catre una dintre cele mai „bataioase” si profitabile companii de la noi, TRANSGAZ cerand in instanta anularea suspendarii licitatiei pentru construirea conductei BRUA. Totul dupa ce o a nume firmulita S.C. Best Achizitii SRL si-a retras deja contestatia, numai ca o alta societate, infiintata cu doar o luna de zile in urma, incearca sa blocheze licitatia pentru cel mai important proiect de infrastructura desfasurat in Romania ultimilor ani.

Drept urmare, TRANSGAZ a depus la sfarsitul saptamanii trecute o plangere la Curtea de Apel Alba Iulia in incercarea de a debloca de urgenta procedura de licitatie privind atribuirea contractelor de executie a gazoductului BRUA, evaluate la peste 1,2 miliarde lei, suma fara TVA. Din pacate a fost nevoie de aceasta actiune in instanta dupa ce SC Best Achizitii SRL, controlata de controversata Mihaela Neagu trimisese, cu doar o zi inainte, catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor o cerere de renuntare la contestatia formulata impotriva TRANSGAZ, ceea ce si dusese de altfel la suspendarea procedurii. Insa pentru a fi anulata suspendarea, TRANSGAZ este obligata sa ceara acest lucru in instanta. Si drept noua dovada a bataii de joc cu care au fost tolerate pana acum comportamentul unor astfel de firmulite de apartament, si o alta societate, infiintata tocmai pe 22 iunie 2017, Central Board of Smart Consultants SRL s-a trezit, la randul sau, sa ceara suspendarea procedurii.

Primul pas inapoi

Este greu de crezut ca o firma care poarta denumirea de Best Achizitii ar putea construi un gazoduct pe care mai-marii C.E. de la Bruxelles il considera un obiectiv de importanta strategica pentru asigurarea securitatii energetice a intregii Uniuni Europene.

Insa cum legislatia pacatoasa de la noi de pana acum a permis ca oricine sa puna bete in roate, indiferent de valoarea proiectului contestat, cei de la Best Achizitii s-au adresat imediat catre CNSC, cerand suspendarea procedurilor pentru conducta BRUA. Asta tocmai in timp ce importanti lideri politici si demnitari romani sustineau la unison ca vor da drumul la „listele negre” cu firmele specializate in astfel de operatiuni de veritabil „santaj economic”. Drept urmare, probabil si urmare acestor noi pozitii de forta ale statului roman, cei de la Best Achizitii au facut deja primul pas inapoi, retragandu-si contestatia. Totusi, TRANSGAZ mai trebuie sa indeplineasca o simpla formalitate juridica, compania fiind nevoita sa ceara in instanta anularea suspendarii, ceea ce a si facut.

Satul Caldararu

Iar demersul TRANSGAZ pentru ca gazoductul BRUA sa nu fie intarziat prin tot felul de astfel de tertipuri trecute prea usor cu vederea de autoritati pana acum capata o miza cu atat mai mare cu cat, astfel, compania ar putea fi deschizatoare de drumuri si pentru „eliberarea” altor proiecte nationale din „chingile” contestatarilor de meserie. Iar pentru a intelege mai bine acest pagubos mod de a bloca doar de dragul de a bloca sa notam ca si o alta firma de apartament s-a apucat si ea de depus contestatii. Iar din cate s-a aflat pana acum, Central Board of Smart Consultants SRL nu numai ca fost infiintata doar cu o luna in urma, dar potrivit datelor de la Registrul Comertului, firma are ca unic actionar pe Daniel Monica Negut, care este si administrator. Iar aceasta firma a depus contestatie la CNSC in aceeasi zi cu SC Best Achizitii SRL, ambele invocand un motiv de-a dreptul bizar si fara nicio greutate juridica. Si uite cum o firma din satul Caldararu, comuna Cernica, judetul Ilfov, era gata sa stopeze, fie si momentan, singurul proiect transfrontalier de amploare in desfasurare pe teritoriul tarii noastre, cu care se mandresc atat autoritatile de la Bucuresti, cat si cele de la Bruxelles. Astfel ca atat CNSC, cat si instantele de judecata trebuie sa judece cu celeritate astfel de asa-numite contestatii, tinand cont de miza uriasa a proiectelor strategice ce pot fi afectate.