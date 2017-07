Traieste intr-o ambulanta

Satul sa tot dea bani pe chirii din ce in ce mai mari, Rob Skinner,un instructor britanic de drumetii montane, a hotarat sa-si faca un camin dintr-o ambulanta dezafectata.

Doi ani i-a luat lui Rob ca sa transforme ambulanta (cumparata la o licitatie cu 800 de lire) intr-o minigarsoniera numai buna pentru un burlac de 31 de ani, asa cum este el. Cu totul, Rob a investit cam 3.000 de lire, dar recunoaste ca numai pe salteaua sa de lux a dat 1.200 de lire. „Casa” lui Rob are de toate: o mica bucatarie, un dus si toaleta, dar inca mai are probleme la cuplarea acestora la reteaua de apa curenta, mai ales ca „apartamentul” sau pe roti nu prea sta intr-un singur loc. De altfel, asta ii place cel mai mult, faptul ca este total independent de o casa clasica si ca oricand poate schimba peisajul pe care il poate admira prin geamurile ambulantei. Englezul mai spune ca a facut toata treaba singur, pentru ca e indemanatic si mai ales pentru ca i-a facut foarte multa placere. Intrebat de ziaristi daca nu este bantuit de sufletele celor care si-au dat duhul in fosta ambulanta, Rob a declarat ca „pana acum nu a fost deloc deranjat de vreo entitate malefica”.