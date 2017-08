Tragedie la Branesti. Primele declaratii ale fratelui femeii lovite de tren

A ajuns intr-un suflet la locul tragediei, anuntat fiind, prin telefon, de cele intamplate.

Fratele tinerei mame a celor trei copile care au pierit in urma accidentului de tren din aceasta dimineata a venit la locul dramei. Vizibil socat de cele aflate, omul a sperat pana in ultimul moment ca nu ar fi vorba despre sora si nepoatele sale. “Nu stiu. (…) acum am primit telefon, acum am primit telefon. (…) Se intelegea bine cu barba-su. (…) poate, fereasca, Dumnezeu, e altcineva”, a declarat barbatul la Antena3.

Totodata, fratele victimei a negat varianta ca tanara ar fi fost insarcinata, cum s-a vehiculat.

Mama si copilele sale au pierit lovite de un tren de pasageri ce plecase la Constanta, din Capitala. O ancheta e in plina desfasurare la momentul de fata.

sursa foto: captura Antena3