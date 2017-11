Tragedie in Paradis

Douazeci si doua de persoane, printre care un roman, au fost ranite in timpul noptii de sambata spre duminica in prabusirea la subsol a unei parti din podeaua unei discoteci din Tenerife, in Insulele Canare, au anuntat autoritatile locale. Brusc, taramul distractiei a fost transformat intr-unul al panicii si suferintei.

Echipele de salvare au ajuns la Adeje, in sud-vestul insulei spaniole, dupa ce au fost anuntate ca o parte din podea s-a prabusit. Pompierii au evacuat imediat discoteca si 22 de raniti, dintre care doi grav, au fost dusi la spital. Doi francezi, un belgian si un roman sunt printre raniti, dintre care majoritatea sufera de fracturi, entorse sau vanatai. Reprezentantii statului roman in zona au fost iarasi nevoiti sa lanseze binecunoscutul comunicat de presa folosit in astfel de situatii. “Ambasada Romaniei la Madrid urmareste indeaproape evenimentele legate de incidentul produs, in cursul noptii de 25 noiembrie, la o discoteca din Tenerife, in urma caruia mai multe persoane au fost ranite.

Reprezentantii misiunii diplomatice au intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale pentru a verifica daca printre victime se regasesc si cetateni romani. Potrivit primelor date obtinute de reprezentantii misiunii diplomatice, pana la acest moment, printre persoanele ranite a fost identificat si un cetatean roman. Aceasta a fost internat la un spital din regiune pentru ingrijiri medicale”, a precizat Ministerul Afacerilor Externe.